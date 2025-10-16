TXT・ヨンジュン、11月7日にソロデビュー決定と現地報道　昨年リリースのソロ曲『GGUM』もヒット | RBB TODAY

ボーイズグループTOMORROW X TOGETHER（TXT）のヨンジュンがソロデビューすると報じられた。

現地メディア『STARNEWS』は10月16日、ヨンジュンが11月7日にソロデビューするとで報じた。ヨンジュンはこれまでに『GGUM』『Ghost Girl』『Boyfriend』などのソロ楽曲を発表してきたが、今回のように自身の名義でアルバムをリリースするのは初めてとなる。

特に、2024年9月に発表した『GGUM』は、リリース直後に32の国と地域のiTunes「トップソング」チャートで1位を獲得。さらに、同年10月3日放送の音楽番組『M COUNTDOWN』でも1位を記録するなど、世界的な人気を証明した。それだけに、今回のソロアルバムにも大きな期待が寄せられている。

（写真提供＝OSEN）ヨンジュン

◇ヨンジュン プロフィール

1999年9月13日生まれ。本名チェ・ヨンジュン。2014年に他事務所のオーディションに合格し練習生となったが、その後現在の所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）からスカウトされた。練習生時に実施される月末テストでは、ダンス、ボーカル、ラップの部門で常に1位を獲得し、“Big Hit伝説の練習生”として注目を集めた。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビュー。最も涙もろいメンバーとして知られており、詩を読んで目頭を熱くする場面や、デビューショーケースの舞台裏で涙する姿も話題に。

■ヨンジュン、“日本”関連のSNS投稿で炎上→謝罪…一体なぜ？

■【写真】「心臓に悪い」ヨンジュンの姿とは？

■【写真】「お顔も衣装も天才」ヨンジュンの“王子様姿”