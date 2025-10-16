NCT WISH、ドラマ『私と結婚してくれますか？』OSTに参加！透き通る歌声で甘く切ない感情を表現 | RBB TODAY

NCT WISHが、ドラマ『私と結婚してくれますか？』のOSTに参加する。

新ドラマ『私と結婚してくれますか？』（SBS）の第3弾OST、NCT WISHの『To the End of the World』が、10月17日午後6時にリリースされる。

俳優チェ・ウシクと女優チョン・ソミンが主演を務める『私と結婚してくれますか？』は、高級住宅を懸けて繰り広げられるキム・ウジュ（チェ・ウシク）とユ・メリ（チョン・ソミン）の“甘くてスリリングな90日間の偽装新婚生活”を描いたロマンチックコメディだ。

（画像＝SBS）

NCT WISHが歌うドラマの第3弾OST『To the End of the World』は、甘く心地よいR&Bポップナンバーで、愛する人へのときめきや、最後まで一緒にいたいという思いを繊細に表現している。「この世界の果てまで君を愛してる」というサビの歌詞が劇中のロマンスをより一層引き立て、聴く人の心に深い余韻を残す。

OSTに参加したNCT WISHは、明るく爽やかなエネルギーで愛されているグループだ。特に今回の楽曲は、メンバー全員で歌う初のドラマOSTであり、彼らの純粋で透き通る歌声には、初恋のときめきや“待つこと”の切ない感情がそのまま込められている。

なお、NCT WISHの『To the End of the World』は、10月17日午後6時より各種音楽配信サイトでリリースされる。

（記事提供＝OSEN）

