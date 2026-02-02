激ヤセで健康異常が噂された42歳韓国女芸人、第2子妊娠を発表！“高齢出産のアイコン”が伝える希望 | RBB TODAY

コメディアンのアン・ヨンミが第2子を授かった。

アン・ヨンミは2月2日、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組『2時だ、アン・ヨンミです』で妊娠を直接発表した。

【写真】アン・ヨンミ、“Fワード”連発で処分

番組内で彼女は、「先週、リスナーの方から『妊娠しているのでは？』という書き込みがありましたが、その通りです。現在、妊娠中期に入りました。高齢出産ということもあり、安定期に入るまで慎重に過ごしていましたが、リスナーの皆さんに最初にお伝えしたかった。今、私は42歳です。ついに授かりました」と報告した。

（写真提供＝OSEN）アン・ヨンミ

アン・ヨンミは2020年に外資系企業に勤める一般男性と結婚し、2023年7月に第1子となる長男を出産。以前から「今年中に2人目が欲しい」と意欲を見せていたが、その願いが叶い、昨年のうちに妊娠に成功。今年7月に出産予定だという。

第2子の胎名は「タクドン（第1子の胎名だったタクコンの弟／妹の意）」と名付けたというアン・ヨンミ。「長男は7月生まれでしたが、2人目も7月の予定です。運が良ければ誕生日が重なるかもしれません。今回も帝王切開で、性別は男の子です」と明かした。

また、40代での妊娠について「私もたくさん悩みました。長男の育児も手一杯なのに第2子なんてと考えましたが、どうしても兄弟を作ってあげたかった。今しかないと思い切って決断しました」と、母親としての率直な思いを語った。

最後に彼女は、「激痩せして健康不安説が出たこともありましたが、実は顔が痩せただけで体はふっくらしています（笑）。私の姿が、誰かにとっての希望になれば嬉しい」と明るく締めくくった。

◇アン・ヨンミ プロフィール

1983年11月5日生まれ。2004年にKBS第19期公採コメディアンとしてデビュー。KBSの『GO! GO! 芸術の中』で人気となり、2009年にはKBS演芸大賞の女性コメディアン部門で優秀賞を受賞。2013年には過激な写真集を発表し、大きな話題に。2018年には女性コメディアン4人で結成されたダンスボーカルグループ「セレブファイブ」の一員も務めた。2020年2月に一般男性と結婚。2023年7月に息子を出産した。

■【写真】西洋男性から精子提供を受け未婚で出産した日本人タレント、突然夫を公開!?

■【写真】“Fワード”を男性アイドルとの生放送中に連発…物議のアン・ヨンミと冠番組に法的制裁

■【写真】アン・ヨンミに健康不安の声続出 本人が明かした“意外すぎる理由”とは