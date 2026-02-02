Stray Kids・I.N、ふんわりパーマ×眼鏡で“彼氏感”全開！冬コーデSHOTに反響「たまらない」 | RBB TODAY

Stray KidsのI.Nが、キュートな近況ショットを公開し、ファンの視線を集めている。

I.Nは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】「彼氏感がすごい」I.Nの寝そべりSHOT

公開された写真の中のI.Nは、ダークグレーのコートにチェック柄のマフラーを合わせた、季節感あふれる冬のコーディネートを披露。腕を組んで立つ姿や、カメラに近づいたアップショットからは、クールさの中にさりげない可愛らしさものぞかせた。

中でも注目を集めているのが、ふんわりとしたパーマヘアだ。柔らかなウェーブヘアに黒縁眼鏡を合わせたスタイルからはナチュラルで親しみやすい雰囲気が漂い、“彼氏感”あふれるビジュアルに仕上がっている。

（写真＝I.N公式Instagram）

投稿を見たファンからは、「可愛すぎる」「パーマ最高」「彼氏感すごい」「眼鏡姿がたまらない」といったコメントが寄せられている。

なお、I.Nが所属するStray Kidsは、花王株式会社の日やけ止めブランド「ビオレUV」との楽曲コラボレーションが決定。メンバー自らが作詞・作曲・プロデュースを手掛けた、完全オリジナルアンセムソングの発表を予定している。

