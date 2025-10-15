櫻坂46、13枚目シングル『Unhappy birthday 構文』MV＆先行配信決定！16日0時に同時公開 | RBB TODAY

10月16日の午前0時より櫻坂46の13枚目シングル『Unhappy birthday 構文』の先行配信とミュージックビデオが公開が同時に行われる。
公開されたティザー映像は約8秒間と短いながらも、作品のスケール感が伝わるものとなっている。同曲は、10月29日にCDリリースされるシングルの表題曲。これまで楽曲の詳細は謎に包まれていたが、リリースを2週間後に控え、ついにその全貌が明らかになる。同作で初めてセンターを務める三期生・村井優がどのようなパフォーマンスを披露するのか注目が集まる。CDは、初回仕様限定盤TYPE-A、B、C、Dと通常盤の5形態でリリースされる。
※櫻坂46『Unhappy birthday構文』 MUSIC VIDEO／10月16日0時公開
