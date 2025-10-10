 菊川怜、一日池袋警察署長に就任！自身も「ゾッとした」詐欺電話の恐怖体験を語る | RBB TODAY
菊川怜、一日池袋警察署長に就任！自身も「ゾッとした」詐欺電話の恐怖体験を語る

警視庁池袋警察署一日警察署長に就任した菊川怜
　女優の菊川怜が10日、東京都豊島区で開催された「第32回全国地域安全運動豊島区民大会」にゲストとして登壇し、警視庁池袋警察署の一日警察署長を務めた。

　夏服の警察官制服に身を包んだ菊川は、「身の引き締まる思いです。制服は、淡い色で素敵だなと思います。」と感想を述べ、一日署長として「特殊詐欺に引っかかってしまうリスクに関して対策を伝えられたら。デジポリスというアプリもあるので詐欺被害にあったら活用できることなどを伝えたい」と意気込みを語った。

　イベント後の囲み取材では、自身の詐欺電話体験も告白。かかってきた電話が「未払いがあります」という音声ガイダンスだったといい、不審に思って電話を切ったものの、「当事者にはならない自信があったがこの時はゾッとした」と、恐怖を感じた瞬間を振り返った。

　また、池袋の思い出を問われると、「実家がある埼玉から埼京線を使って受験模試などで通ってました」と回想。プライベートでは「子供とはサンシャイン水族館に行ってみたい」と母親の顔をのぞかせた。


