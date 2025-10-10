菊川怜、一日池袋警察署長に就任！自身も「ゾッとした」詐欺電話の恐怖体験を語る | RBB TODAY

女優の菊川怜が10日、東京都豊島区で開催された「第32回全国地域安全運動豊島区民大会」にゲストとして登壇し、警視庁池袋警察署の一日警察署長を務めた。
夏服の警察官制服に身を包んだ菊川は、「身の引き締まる思いです。制服は、淡い色で素敵だなと思います。」と感想を述べ、一日署長として「特殊詐欺に引っかかってしまうリスクに関して対策を伝えられたら。デジポリスというアプリもあるので詐欺被害にあったら活用できることなどを伝えたい」と意気込みを語った。
イベント後の囲み取材では、自身の詐欺電話体験も告白。かかってきた電話が「未払いがあります」という音声ガイダンスだったといい、不審に思って電話を切ったものの、「当事者にはならない自信があったがこの時はゾッとした」と、恐怖を感じた瞬間を振り返った。
また、池袋の思い出を問われると、「実家がある埼玉から埼京線を使って受験模試などで通ってました」と回想。プライベートでは「子供とはサンシャイン水族館に行ってみたい」と母親の顔をのぞかせた。
3児の母・菊川怜、唐揚げを作ったことがない？「料理は得意じゃない」と告白 | RBB TODAY
菊川怜が、19日放送の『ワイドナショー』（フジテレビ系）に出演。料理が得意ではないことを明かす場面があった。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/02/19/206571.html続きを読む »
菊川怜、第2子出産を報告！ | RBB TODAY
女優の菊川怜が25日、所属事務所の公式サイトで第2子出産を報告した。
https://www.rbbtoday.com/article/2020/12/25/184989.html?pickup_list_click=true続きを読む »