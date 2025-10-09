森香澄、秋らしいニットカーディガン姿を披露！ちょっぴり品格漂う可愛さ | RBB TODAY

7日、タレントの森香澄が自身のインスタグラムを更新。『オールスター感謝祭』（TBS系）出演への感謝とともに、品格漂う秋らしいニットカーディガン姿を披露した。

森香澄（写真は森香澄の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

この日、森が投稿した写真では、フリルがあしらわれた水色のブラウスに、金ボタンがアクセントになったネイビーのカーディガンを合わせた上品なスタイリングを見せている。廊下で振り向きざまに視線を送る“見返り美人”ショットや、少し物憂げな横顔など、多彩な表情を見せた。

森は「昨日はオールスター感謝祭ありがとうございました！」と番組出演への感謝を記し、続けて「もうすっかり秋ですねえ 10月も毎日いろんなお仕事させていただけることに感謝です」と季節の移ろいと仕事への想いを綴った。この投稿には、「本当もう秋ですね！オールスター感謝祭見ました！」「ビジュいいじゃん！超絶可愛いじゃん！」「かわええええ大好き」「森香澄さん大好きです！尊敬しています！綺麗すぎてマジで憧れです」など、ファンからの称賛コメントが寄せられている。