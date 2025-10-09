ピリ辛マヨソースが食欲そそる！ドトール、新作モーニング「スモークチキン&トマト」23日より発売！ | RBB TODAY

ドトールコーヒーは10月23日から、新商品「ホットモーニング スモークチキン&トマト」と昨年好評だった「パリパリチョコキャラメルミルクレープ」を発売する。

「ホットモーニング スモークチキン&トマト」は590円で、山型厚切りトーストの上に七味唐辛子と西洋わさび入りピリ辛マヨソースで和えたスモークチキン、具沢山なトマトのソースとチーズをトッピングしたホットサンドだ。オーブンで焼き上げ、とろけたチーズの香ばしさと具沢山なトマトのソースの旨味、スモークチキンの風味が食欲をそそる。

新商品を始め、「モーニング・セットA ハムタマゴサラダ」や「モーニング・セットB パストラミポーク&ポテト」等、午前10時30分までの限定セットを用意している。お好きなドリンクがセットで50円引きになるお得なセットだ。

モーニング・セットA ハムタマゴサラダ 480円（税込）～ @DoutorCoffee_co

「モーニング・セットA ハムタマゴサラダ」は480円で、朝食の王道食材ハムとタマゴサラダ、トマト、レタスをトーストした食パンでサンドした。「モーニング・セットB パストラミポーク&ポテト」は500円で、燻製の香り豊かなパストラミポークに、シャキシャキ食感の細切りポテトとチェダー風味のスライスチーズを合わせた。

モーニング・セットB パストラミポーク&ポテト 500円（税込）～ @DoutorCoffee_co

また、昨年反響を呼んだ「パリパリチョコキャラメルミルクレープ」が520円で今年も満を持して登場する。ショコラクレープ生地に、パリパリ食感のチョコと、やさしい甘味とほろ苦さをほのかに感じるキャラメル風味のホイップクリームを重ねた。キャラメルとチョコが織りなす風味のバランスを一口ごとに楽しめる商品だ。