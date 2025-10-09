 『ちいかわ』スイーツバーがお家で作れる！可愛いクッキングトイが10月中旬に発売 | RBB TODAY
『ちいかわ』スイーツバーがお家で作れる！可愛いクッキングトイが10月中旬に発売

©nagano / chiikawa committee
　メガハウスが人気キャラクター「ちいかわ」のクッキングトイ『ちいかわ むちゃうまスイーツバーづくり』を2025年10月中旬に発売する。

　同作は付属のブレンダーや型トレイを使って「ちいかわ」キャラクターの「アイスバー」「チョコバー」「グミゼリー」の3種を作ることができるクッキングトイだ。

　カットしたフルーツやジュースをブレンダーで混ぜて作ったアイス液やゼリー液を、スティックを配置した型トレイに流し込み、冷蔵庫で冷やして固める。2種の型トレイにはデザインが施してあり「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」「モモンガ」「くりまんじゅう」「ラッコ」の6種類のキャラクターが簡単に作れる。

　型に流し込むだけでも可愛く作れるが、こだわり派の方のためのレシピも用意している。冷やし固めたアイスバーやグミゼリーの上に、色付けした飲むヨーグルトやジュースを使って、つまようじで目、鼻、口など顔を描き、さらにほっぺを薄ピンクに色付けすると、もっと可愛く仕上げることができる。チョコバーの場合はチョコペンや色付けしたホワイトチョコレートを使って、顔を描く。

　商品名は「ちいかわ むちゃうまスイーツバーづくり」セット内容はブレンダー1個、型トレイ2個、スティック6本、スプーン1本、取扱説明書1枚で発売日は2025年10月中旬。価格は4950円（税込）となっている。


《村上弥生》

