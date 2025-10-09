LE SSERAFIM、謎めいた世界観に反響続々…新曲『SPAGHETTI』ティザー映像公開 | RBB TODAY

LE SSERAFIMが、1stシングル『SPAGHETTI』のティザー映像を公開し、新作への期待を高めた。

LE SSERAFIMは、10月9日午前0時にHYBE LABELS公式ユーチューブチャンネルおよびSOURCE MUSICの公式SNSを通じて、新曲『SPAGHETTI』のティザー映像「EAT IT UP!」を公開した。

映像は、配達員に扮した宮脇咲良がソウルの街を自転車で走るシーンから始まり、狭くて古びた路地にあるスパゲッティ店へと入っていく。暗い路地に浮かび上がる鮮やかなネオンサインの看板が不思議なコントラストを生み出し、どこか異質な雰囲気を漂わせる。店内はきらびやかで、チェウォンとユンジンが料理に集中している姿が映し出される。特に、華やかな照明と背景が奇妙な音楽と調和し、独特なムードを醸し出している。

完成したスパゲッティを受け取った宮脇咲良が再び走り出すと、場面は一転。疾走感のある音楽に合わせてスピードを上げ、カズハとウンチェのもとへ料理を配達する。孤独と寂しさが漂う空間で、それぞれ一口ずつスパゲッティを口にする。その瞬間、料理を作ったチェウォンとユンジン、注文したカズハとウンチェ、そして配達員宮脇咲良の5人が、まるでアトラクションに乗ったような恍惚感に包まれる。映像は、幻想的な余韻を残して幕を閉じる。

宮脇咲良、カズハ、ウンチェが存在する“現実的な世界”とチェウォン、ユンジンが描く“夢のような空間”が短い映像の中で共存し、相反する2つの雰囲気が混ざり合うことで、新曲『SPAGHETTI』がどんな“味”を持つのか、好奇心を刺激する。

また、髪をオレンジ色に染めたチェウォン、黒髪にイメージチェンジした宮脇咲良、前髪を短く切りそろえたユンジンなど、メンバーたちの大胆なビジュアル変化も、新曲への期待をさらに高めている。

なお、LE SSERAFIMは、10月24日午後1時に1stシングル『SPAGHETTI』をリリースする。今後は、「CHEEKY NEON PEPPER」「KNOCKING BASIL」「WEIRD GARLIC」などの多様なコンテンツを順次公開しながら、カムバックムードを盛り上げていく。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

