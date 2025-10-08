元SKE48・須田亜香里、1日警察署長に就任！可愛すぎる制服姿を披露 | RBB TODAY

元SKE48でタレントの須田亜香里が7日に自身の公式インスタグラムを更新し、警察官の制服姿の写真を投稿した。

須田亜香里（写真は須田亜香里の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

須田は9月21日に愛知県の小牧警察署で一日警察署長を務めており、今回はその際のオフショットを投稿。公開された写真で須田は、警察官の制服に「一日警察署長」のたすきを掛け、凛々しい敬礼ポーズを見せた。交通安全イベントでは、子どもたちと一緒に横断歩道の渡り方を学んだり、マスコットキャラクターと共にステージに登壇したりと、終始笑顔で一日署長の大役を務め上げた様子がうかがえる。また、小さな女の子に記念品を渡すためにしゃがみ込み、目線を合わせて優しく微笑む姿や、「須田亜香里 様 控室」と書かれた貼り紙の前でポーズを決めるお茶目なショットも投稿された。

須田は投稿で「9月21日(日)小牧警察署 一日警察署長 小牧幼稚園のみんなと交通ルールを学びました」と、まずは当日の活動を報告。続けて「私自身、幼い頃に警察官の方から教わった知識が今も交通安全意識の基本になっているので、貴重な時間を共にさせていただく責任も感じました」と大役を務めた心境を綴り、「大人もルールの再確認を怠らず、安全意識を高めていきましょう！」と交通安全の大切さを呼びかけた。

この投稿には、ファンから「制服がめっちゃ似合ってる」「須田ネエの１日署長の制服似合い過ぎ～」「どの写真も魅力が詰まってて素敵!!」「須田さんが署長だったら犯罪減りそう」などのコメントが寄せられている。

※須田亜香里が小牧警察署で一日警察署長を務めたオフショ（須田亜香里の公式インスタグラムより）