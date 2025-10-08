「支持率下げてやる」動画拡散！ネットではマスコミ批判 | RBB TODAY

7日、自民党の高市早苗総裁の記者会見前に、報道関係者のものとみられる不適切な発言が音声がマイクに拾われ、生中継で流れたとする動画がSNS上で拡散している。

拡散された動画は、公明党幹部との会談を終えた高市総裁が記者会見に臨む直前の場面を切り取ったもの。会見開始前、準備中の会場の音声がマイクに拾われ、NHKや日本テレビなどの生中継を通じて全国に放送されていた。音声には「支持率下げてやる」「支持率下げるような写真しか出さねえぞ」といった、報道姿勢が問われかねない発言が記録されていた。さらに、報道陣が機材を設置する最中の雑談とみられる会話からは、高市総裁を揶揄する「麻生さんからイヤフォンで指示聞いたりして」「リ、リモコン？」といった笑い声や、「靖国は譲れません」などの声も確認できる。

この動画がXで拡散されると、「だれ？この場にいた記者？誰が支持率下げてやるって言った？」「これ実際かなりヤバイ案件だと思うんだけど」「AIとかのフェイク動画ではなくて本当に言ってるんですか？だとしたら大問題ですよ」など、真偽を疑問視する声や驚きの反応が相次いだ。一方で、「視聴者が抱いていた一抹の疑念がついに確実なものになりましたね」「これ、ガチに民主主義への冒涜です」「これは徹底的に調べるべき」など、メディアの報道姿勢を批判する意見も多く寄せられている。