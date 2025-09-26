「ミニがお似合い」「かっこいい」ミニ＋ブーツ姿の吉瀬美智子にファン歓喜 | RBB TODAY

25日までに、俳優の吉瀬美智子が自身のインスタグラムを更新し、50歳とは思えないミニスカートとロングブーツ姿の写真を投稿した。

吉瀬は27日に発売されるファッション誌『GLOW』11月号（宝島社）の表紙を飾っている。ミニスカート＋ブーツスタイルで、すらりと伸びた美脚を披露。ジャケットを合わせた大人の色気漂う姿も公開した。吉瀬はコメントで「『GLOW』11月号9/27（土）発売！！見てね～」と綴り、発売日を目前にファンへ呼びかけた。

この投稿には、「ドンドン素敵な女性になっていきますねっ」「吉瀬さん～♡やっぱりミニがお似合いで素敵です」「発売日に買います！！」「え、まってJKかと思った 可愛すぎる 同級生にいたら絶対好きになってた」「美智子さん!!爽やか美魔女過ぎてます！！」「ミニがお似合い」「かっこいい」など、称賛の声が寄せられている。

※吉瀬美智子のミニ＋ブーツ姿の投稿「吉瀬美智子の公式インスタグラムより」