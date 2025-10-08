瀧本美織＆堀田茜＆吉岡里帆、合計で1億円超のジュエリーを身に着け豪華共演 | RBB TODAY

女優の瀧本美織、堀田茜、吉岡里帆が8日、都内にて開催された、日本発のラグジュアリージュエラー・TASAKIの初のフレグランスコレクションの誕生を記念したイベント「TASAKI HAUTE PARFUMERIE EVENT」に出演した。

ドレスアップした3人は、3人合計で総額1億円を超えるネックレス、イヤリング、リングなどジュエリーを身に着けて登場した。

吉岡里帆【写真：竹内みちまろ】

吉岡里帆【写真：竹内みちまろ】

吉岡里帆【写真：竹内みちまろ】

胸元を大胆に露出したドレスで姿を現した吉岡は「フレグランスをどんなときに身に纏いたいですか？」と尋ねられると、「あでやかさだったり華やかさだったりが前面に出ているような香りですので、‟普段使い”というよりは特別な場所に行くときとか」などとコメント。「あとは、1人でお買い物をするとき」と告げ「のびのびと自分らしくいる時間にぴったりかなと思いました」と声を弾ませた。

瀧本美織【写真：竹内みちまろ】

瀧本美織【写真：竹内みちまろ】

瀧本美織【写真：竹内みちまろ】

瀧本美織【写真：竹内みちまろ】

瀧本はシャンパンゴールドのドレスにパールのネックレスを身に着けた姿を披露。「フレグランスを纏って訪れたい場所」が話題にあがると、「海に行きたいですね。海が見える丘で過ごしたいですね」とにっこり。

堀田茜【写真：竹内みちまろ】

堀田茜【写真：竹内みちまろ】

堀田茜【写真：竹内みちまろ】

堀田茜【写真：竹内みちまろ】

堀田は薄いカラーの布を繋ぎ合わせたシックでエレガントなドレス姿で登場。「フレグランスを纏って訪れたい場所」との質問に「ギリシャのサントリーニ島」と回答。以前訪れたことがあるそうで、フレグランスの香りをかいだときにサントリーニ島で味わった感動が蘇ったことを紹介。旅行などでリラックスするときに「つけたいなと思いました」と目を輝かせた。