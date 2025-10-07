 奈月セナ、4年ぶりの撮り下ろしグラビア！大人の色香漂うセクシーショット披露 | RBB TODAY
奈月セナ、4年ぶりの撮り下ろしグラビア！大人の色香漂うセクシーショット披露

奈月セナ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎笠井爾示
  奈月セナ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎笠井爾示
  • 奈月セナ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎笠井爾示

　7日発売の『週刊FLASH』10月21・28日合併号（光文社）に、グラビアアイドルの奈月セナが登場した。

奈月セナ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎笠井爾示

　奈月は岐阜県出身の29歳。2018年にグラビアデビューし、類まれなプロポーションで注目を集めてグラビア界を席巻。女優としても活躍し、2024年公開の映画『痴人の愛』ではヒロインを熱演。10月7日から放送のドラマ『そこから先は地獄』（日本テレビ系）にも出演する。

　同誌では、4年ぶりとなる撮り下ろしグラビアを全8ページで展開。公開されたカットでは、シャワーで濡れた髪と肌が艶めかしいクールなショットに加え、柔らかな光の中、黒いレースのランジェリーをまとった親密な雰囲気のショットも披露。ヌーディーカラーの衣装で大人の色香も漂わせている。


ミス・インターナショナル日本代表・奈月セナ、最新写真集でギリギリ露出！
画像
　奈月セナの写真集『たまゆら』（講談社）が6月24日に発売される。
https://www.rbbtoday.com/article/2021/05/11/188602.html

奈月セナ、3冊目の写真集は「大人のエロティシズムに挑戦」
画像
グラビアアイドルの奈月セナが3日、東京・書泉グランデで最新写真集『たまゆら』（講談社）の発売記念イベントを開催した。
https://www.rbbtoday.com/article/2021/07/05/190066.html

《アルファ村上》

