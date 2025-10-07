奈月セナ、4年ぶりの撮り下ろしグラビア！大人の色香漂うセクシーショット披露 | RBB TODAY

7日発売の『週刊FLASH』10月21・28日合併号（光文社）に、グラビアアイドルの奈月セナが登場した。
奈月は岐阜県出身の29歳。2018年にグラビアデビューし、類まれなプロポーションで注目を集めてグラビア界を席巻。女優としても活躍し、2024年公開の映画『痴人の愛』ではヒロインを熱演。10月7日から放送のドラマ『そこから先は地獄』（日本テレビ系）にも出演する。
同誌では、4年ぶりとなる撮り下ろしグラビアを全8ページで展開。公開されたカットでは、シャワーで濡れた髪と肌が艶めかしいクールなショットに加え、柔らかな光の中、黒いレースのランジェリーをまとった親密な雰囲気のショットも披露。ヌーディーカラーの衣装で大人の色香も漂わせている。
