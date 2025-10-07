“令和のグラビアクイーン”沢口愛華、オレンジビキニで美クビレを披露！ | RBB TODAY

7日、グラビアアイドルの沢口愛華が『週刊FLASH』発売号（光文社）の表紙と巻頭10ページを飾っている。

「週刊FLASH」10月7日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH

沢口は愛知県出身の22歳。2018年の「ミスマガジン」でグランプリを受賞後、グラビア界を席巻している。グラビアのみならず、女優やモータースポーツのアンバサダーなど多岐にわたって活躍中だ。2日にスタートしたのドラマ『御社の乱れ正します！ 2』（BS-TBS）への出演や、スーパーフォーミュラ公式アプリ「SFgo」アンバサダーなど、幅広く活動している。

沢口愛華(C)光文社/週刊FLASH 写真◎YUJI TAKEUCHI（BALLPARK）

表紙では、沢口が黒のトップスから美しいバストラインをのぞかせている。巻頭グラビアでは、雰囲気の異なる2つの魅力も披露。オレンジ色のビキニで、屋外の風にそよがれながらこちらを見つめるナチュラルなカットと、グレーのチューブトップで潤んだ瞳とクールな表情が印象的な、より大人びた雰囲気のカットが公開された。