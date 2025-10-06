 可愛い“クロミ”グッズが盛りだくさん！東武池袋「クロミ20周年おめでとうフェア」9日より開催 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム ライフ その他 記事

可愛い“クロミ”グッズが盛りだくさん！東武池袋「クロミ20周年おめでとうフェア」9日より開催

ライフ その他
注目記事
「クロミ 20周年おめでとうフェア」
  • 「クロミ 20周年おめでとうフェア」
  • 「クロミ 20周年おめでとうフェア」
  • 「クロミ 20周年おめでとうフェア」
  • 「クロミ 20周年おめでとうフェア」
  • 「クロミ 20周年おめでとうフェア」
  • 「クロミ 20周年おめでとうフェア」
  • 「クロミ 20周年おめでとうフェア」
  • 「クロミ 20周年おめでとうフェア」

　東武百貨店池袋本店は、株式会社サンリオのキャラクター「クロミ」の20周年を記念して、2025年10月9日(木)から11月5日(水)まで「クロミ20周年おめでとうフェア」を開催する。

「クロミ 20周年おめでとうフェア」

　期間中、各階にてクロミグッズを展開する。毎日使いたくなるハンカチやランチトート、食器などの雑貨や、クロミモチーフのスイーツを販売する。ブルーミング中西では、東武限定品として1階3番地洋品雑貨「ハンカチーフ」を2750円(約58×58cm/3色)で数量限定販売する。

ブルーミング中西

　インターモード川辺では、東武限定品として1階3番地洋品雑貨「ランチトートバッグ」を2200円(約W31×H22×D11cm/2色)で数量限定販売する。

インターモード川辺
インターモード川辺

　たち吉では、6階1番地食器「クロミ花唐草グラス」を3300円(径8×高さ9cm・約220ml)で販売予定30点として展開する。

たち吉
たち吉

　パティスリーモンシェールでは、地下1階5番地「クロミ王国ロール」を735円で各日販売予定20点として提供する。販売期間は10月9日(木)から22日(水)まで。

　「東武秋の絵画市2025」では、クロミの愛らしさと、日本画の伝統を引き継ぐ古家野雄紀氏のコラボが実現した。古家野雄紀作「クロミ」4号を657800円で販売する。期間は10月9日(木)から14日(火)まで、場所は8階催事場。

古家野 雄紀作「クロミ」4号

　オリジナルショッパープレゼントも実施する。期間は10月9日(木)から11月5日(水)まで。対象商品を購入した先着1600名様に、オリジナルショッパーをプレゼントする。なくなり次第終了する。店頭のクロミ看板が目印だ。

オリジナルショッパープレゼント

東京カレンダー 2025年 11月号 [雑誌]
￥891
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
リュウジ式至高のレシピ 人生でいちばん美味しい！ 基本の料理100
￥1,833
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《小松暁子》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グルメ

ライフトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top