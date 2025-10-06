可愛い“クロミ”グッズが盛りだくさん！東武池袋「クロミ20周年おめでとうフェア」9日より開催 | RBB TODAY

東武百貨店池袋本店は、株式会社サンリオのキャラクター「クロミ」の20周年を記念して、2025年10月9日(木)から11月5日(水)まで「クロミ20周年おめでとうフェア」を開催する。

「クロミ 20周年おめでとうフェア」

期間中、各階にてクロミグッズを展開する。毎日使いたくなるハンカチやランチトート、食器などの雑貨や、クロミモチーフのスイーツを販売する。ブルーミング中西では、東武限定品として1階3番地洋品雑貨「ハンカチーフ」を2750円(約58×58cm/3色)で数量限定販売する。

ブルーミング中西

インターモード川辺では、東武限定品として1階3番地洋品雑貨「ランチトートバッグ」を2200円(約W31×H22×D11cm/2色)で数量限定販売する。

インターモード川辺

インターモード川辺

たち吉では、6階1番地食器「クロミ花唐草グラス」を3300円(径8×高さ9cm・約220ml)で販売予定30点として展開する。

たち吉

たち吉

パティスリーモンシェールでは、地下1階5番地「クロミ王国ロール」を735円で各日販売予定20点として提供する。販売期間は10月9日(木)から22日(水)まで。

「東武秋の絵画市2025」では、クロミの愛らしさと、日本画の伝統を引き継ぐ古家野雄紀氏のコラボが実現した。古家野雄紀作「クロミ」4号を657800円で販売する。期間は10月9日(木)から14日(火)まで、場所は8階催事場。

古家野 雄紀作「クロミ」4号

オリジナルショッパープレゼントも実施する。期間は10月9日(木)から11月5日(水)まで。対象商品を購入した先着1600名様に、オリジナルショッパーをプレゼントする。なくなり次第終了する。店頭のクロミ看板が目印だ。