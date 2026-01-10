韓国最新「アイドルグループブランド評判」トップ5が明らかに | RBB TODAY

完全体でのカムバックを控えたグループBTSが、再び1位を獲得した。

2026年1月のボーイズグループ・ブランド評判に関するビッグデータ分析の結果、1位はBTS、2位はEXO、3位はStray Kidsという順であることが明らかになった。

韓国企業評判研究所は、2025年12月10日から2026年1月10日までの期間に収集した、ボーイズグループ関連のビッグデータ54,340,762件を対象に、消費者行動分析を通じて参加指数、メディア指数、疎通指数、コミュニティ指数を算出し、ブランド評判指数を分析した。

2026年1月のボーイズグループ・ブランド評判30位までの順位は、BTS、EXO、Stray Kids、SEVENTEEN、BIGBANG、TWS、CORTIS、XLove、SUPER JUNIOR、NCT、SHINee、ENHYPEN、Wanna One、BTOB、ATEEZ、THE BOYZ、MONSTA X、2PM、INFINITE、TREASURE、TVXQ、ASTRO、BOYNEXTDOOR、HIGHLIGHT、KickFlip、ZEROBASEONE、RIIZE、B1A4、TOMORROW X TOGETHER、AlphaDriveOneの順だった。

(写真=BIGHIT MUSIC)

ブランド評判1位を記録したBTSは、参加指数129,465、メディア指数918,043、疎通指数2,595,623、コミュニティ指数4,333,440を記録し、ブランド評判指数は7,976,571と分析された。これは、2025年12月のブランド評判指数6,827,202と比較して、16.84％の上昇である。

2位のEXOは、参加指数235,846、メディア指数1,276,426、疎通指数1,480,487、コミュニティ指数2,191,585を記録し、ブランド評判指数は5,184,344となった。前月比では72.86％の大幅上昇である。

3位のStray Kidsは、参加指数96,722、メディア指数458,794、疎通指数1,495,935、コミュニティ指数1,502,102を記録し、ブランド評判指数は3,553,553と分析された。これは前月比35.13％の下落となる。

4位のSEVENTEENは、ブランド評判指数3,367,053を記録し、前月比では30.53％の下落となった。

5位のBIGBANGは、参加指数38,648、メディア指数361,646、疎通指数900,537、コミュニティ指数797,565を記録し、ブランド評判指数は2,098,395と分析された。前月比では19.82％の上昇である。

(記事提供=OSEN）

