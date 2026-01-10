TWICE・モモ、胸元あらわな息を呑むピンクなボリューム感に視線集中 | RBB TODAY

ガールズグループTWICEのメンバーであるモモが、ピンクムードで圧倒的な存在感を放った。

モモは1月9日、自身のインスタグラムに複数の写真とともに、短いコメント「PINK」を投稿した。

公開された写真では、チェリーパターンのピンク色のスリップドレスに、柔らかなファー素材のアウターを合わせ、愛らしさと官能美を併せ持つ雰囲気を演出している。

【写真】モモ、胸元ぱっくりランジェリー衣装

今回の投稿は、TWICEのナヨン、ジヒョ、モモ、ツウィの4人が、世界的ランジェリーブランドヴィクトリアズ・シークレットの若年層向けブランド『PINK』とのコラボレーションを発表した直後に公開されたこともあり、より一層注目を集めている。

(写真=モモInstgram)

先立ってPINKの公式SNSおよび公式サイトでは、4人のメンバーがブランドを象徴するアルファベットを手に、それぞれ個性あふれるスタイリングを披露したビジュアルが公開され、大きな話題となった。

4人は昨年10月、米ニューヨークで開催された『Victoria’s Secret Fashion Show 2025』に出席し、ライブステージを披露した。当時着用していたランジェリーファッションは“即完売”を記録し、その圧倒的な影響力を証明している。

一方、TWICEは昨年7月から、世界43地域・全78公演規模のワールドツアー『THIS IS FOR』を開催中である。今年1月から3月にかけては、カナダ、アメリカ、台湾などで現地ファンと対面し、ツアーの熱気を継続させている。

◇モモ プロフィール

1996年11月9日生まれ。本名は平井もも。京都府出身。2015年に多国籍グループTWICEとしてデビュー。ダンスの実力に定評があり、グループ内ではメインダンサーを務めている。2019年夏にK-POP界の先輩にあたるSUPER JUNIORキム・ヒチョルとの熱愛が発覚、2020年1月に交際を正式に認めたが、1年6カ月の交際期間を経て2021年7月に破局した。

■【写真】モモ、美ボディ際立つ“ピチッと”タンクトップ

■【写真】モモ、ほぼ丸見えのランジェリー衣装

■【写真】「見えそう？」モモ、息を吞むボリューム感