“ハンサム女優”カン・ソラ、日本に来ていた!? 2児の母になっても美しさ変わらず | RBB TODAY

韓国の女優カン・ソラが、育児からひととき離れ、自由な時間を満喫している近況を伝えた。1月9日、カン・ソラは「私、歩くのが好きな女だったみたい」というコメントとともに、複数の写真を公開した。

公開された写真には、日本の異国情緒あふれる街並みを歩きながら、ゆったりとした時間を過ごすカン・ソラの姿が収められていた。

【写真】女優カン・ソラの“無防備”な美肩

特に目を引いたのは、二児の母とは思えないほど完成度の高いビジュアルであった。日頃から徹底した自己管理によって保たれた華奢なスタイルと透明感のある肌を誇り、まるでグラビアの一場面のような雰囲気を醸し出している。

(写真=カン・ソラInstgram)

写真を見たファンからは、「楽しい旅行を」「子どもの母親だなんて信じられない」「本当にきれい。雰囲気の女神」といった多様な反応が寄せられた。

カン・ソラは2011年の映画『サニー』を通じて大きな人気を集め、2020年には8歳年上の韓方医と結婚。現在は二人の娘を育てている。近年は作品活動と並行し、SNSを通じて日常の様子を発信しながら、ファンとの交流を続けている。

◇カン・ソラ プロフィール

1990年2月18日生まれ。2009年の映画『4時間目の推理領域』（原題）でデビュー。2011年の映画『サニー 永遠の仲間たち』で知名度を高め、2014年のヒットドラマ『ミセン-未生-』では会社で奮闘する女性社員アン・ヨンイ役で好評を得た。プライベートでは2016年12月に俳優ヒョンビンとの熱愛を認めたが、2017年に破局。2020年8月に8歳年上の医師と結婚し、2021年4月に長女を、2023年12月に次女を出産した。

■【写真】女優カン・ソラ、“妊婦ショット”

■【写真】第二子出産から2週間…カン・ソラ、むくみ0の童顔美貌！

■【写真】カン・ソラ、胸元チラリな黒ドレス