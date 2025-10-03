東武池袋、“飴細工ティアラ”が映える限定クリスマスケーキ7種を予約受付開始！ | RBB TODAY

東武百貨店池袋本店で2025年のクリスマスケーキ予約受付が2日より開始されている。今年のテーマは「JEWEL CHRISTMAS」で、キラキラとしたジュエリーや宝石箱をイメージした東武限定のケーキ7種類がラインナップしている。

東武限定品では、コロンバンの「ジュエルノエル」（8,640円、予約予定数50点）が飴細工のティアラとバラを飾りつけた華やかなケーキとして登場。アンテノールの「エクラン・ド・ネージュ」（5,940円、予約予定数50点）は宝石箱をイメージした逸品で、3種のベリーと洋梨をバニラババロアに飾り、香ばしいアーモンドタルトに重ねている。

【アンテノール】エクラン・ド・ネージュ

ダロワイヨ レ マカロンの「トレゾール ド ノエル」（9,180円、予約予定数50点）は、ちりばめられたラメと赤いグラサージュで輝くケーキで、球体の中に星形のチョコやアラザンを入れてデコレーション。京橋千疋屋の「ジュエルローズ」（7,020円、予約予定数65点）は、真珠を模したアラザンやりんごで型どったバラをトッピングしている。

【ダロワイヨ レ マカロン】トレゾール ド ノエル

【京橋千疋屋】ジュエルローズ

ガトー・ド・ボワイヤージュの「デリス シャトー」（7,128円、予約予定数100点）は宝石箱をイメージしたスクエア型の土台に、パリッとした薄いチョコレートや真っ赤ないちごをトッピング。ア・ラ・カンパーニュの「ビジュー ド フリュイ」（7,800円、予約予定数120点）は宝石のような色とりどりのフルーツで食卓を華やかにする。パティスリー コールトーンの「クリスマスボックスケーキ」（3,240円、予約予定数100点）はJewel BOXケーキとして展開する。

【ガトー・ド・ボワイヤージュ】デリス シャトー

【ア・ラ・カンパーニュ】ビジュー ド フリュイ

【パティスリー コールトーン】クリスマスボックスケーキ

有名パティシエが手がけるケーキでは、ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション「ノエル ショコラポワール」（6,501円）、スマイルラボ「キボリーヌ ド ネージュ」（5,616円）、パティスリー ラヴィアンレーヴ「ショコラピスターシュ」（5,400円）、カカオサンパカ「ボニータ」（8,856円）などがラインナップ。

【ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション】ノエル ショコラポワール

【スマイルラボ】キボリーヌ ド ネージュ

定番のクリスマスケーキとして、パティスリー モンシェール「ボンジュール！ノエル 5号」（5,184円）、アンリ・シャルパンティエ「ザ・ショートケーキ・ノエル」（5,940円）も販売される。

【アンリ・シャルパンティエ】ザ・ショートケーキ・ノエル

クリスマスまでの期間をカウントダウンしながら楽しめるアドベントカレンダーも販売。ヴィタメール「アドベントカレンダー」（16,200円）は25個入りで、カフェ オウザン「クリスマスカレンダー」（6,696円）は24個入りとなっている。予約期間は店頭が10月2日午前10時から、インターネットが10月2日午前10時から12月19日午前8時まで。予約場所は店頭が各ショップ、インターネットが東武オンラインショッピングとなっている。