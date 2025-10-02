吉野家、牛小鉢が本日より100円引き！「肉だく祭」が15日まで開催 | RBB TODAY

吉野家が本日10月2日より「肉だく祭」を開催する。同キャンペーンは10月2日11時から10月15日15時まで、全国の吉野家店舗（一部店舗を除く）で実施される。

吉野家『肉だく祭』

期間中は「肉だく（牛小鉢）」の通常価格202円（店内税込価格222円）を税込100円引きし、店内税込価格122円、テイクアウト税込価格118円で提供する。牛丼はもちろん、丼や定食にもプラスして、自分好みに「肉だく（牛小鉢）」を注文できる。実施店舗は全国の吉野家店舗（一部店舗を除く）。