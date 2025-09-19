村重杏奈、12月ViVi特別版表紙決定を報告！「ドッキリではないことを信じてます！！！」 | RBB TODAY

16日までに、元HKT48でタレントの村重杏奈が自身の公式インスタグラムを更新し、10月23日発売の『ViVi』12月号特装版（講談社）の表紙を飾ることを報告した。

この日は、ソファの上で脚を抱えた至近距離ショットを投稿。はっきりした目鼻立ちと小顔、美肌が際立つ一枚となっている。村重はコメントで「ViVi12月号の特別版表紙決まりました！！！やったー！！！！」と喜びを爆発させ、「ドッキリかと思いましたが本当っぽい撮影したのでドッキリではないことを信じてます！！！」と茶目っ気たっぷりに心境をつづった。

さらに「お渡し会もやっちゃいます！そしてお渡し会でさらに皆さんに発表があります！(どんだけ発表すんねん)」とイベントの開催を予告するとともに、追加の発表が控えていることも明かした。最後には「根性の一本勝負でここまでこれました！！！村重と書いて根性と読む！！嬉しくてまだ興奮状態です目ギンギン」と喜びを表現している。

この報告に対し、ファンからは「流石スーパーモデル」「可愛い Pretty LOVE」「しゅごい」などのコメントが寄せられた。