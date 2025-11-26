“激やせ”キープボディの秘訣はこれ！元AKB48本田仁美、ジムでの筋トレSHOTにファン驚愕「美しい上腕二頭筋」【PHOTO】 | RBB TODAY

本田仁美がファンを驚かせた。

本田は最近、自身のインスタグラムを更新し、「11月にノースリーブで外出するなんて…私も知らなかったよ」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真では、黒のタンクトップ姿でマカオの街を散策する本田の姿が収められており、夜景に負けない眩しいビジュアルが視線を奪う。

また、ジムで撮影した自撮り写真では、ダンベルを手に可愛らしくポーズを決めており、華奢な腕で重そうなダンベルを持つ姿がファンを驚かせた。

この投稿を見たファンからは、「かっこいいーー！」「かわいすぎる」「美しい上腕二頭筋」「腕ほっそ」など、称賛のコメントが寄せられている。

（写真＝本田仁美Instagram）

なお、IZ*ONE時代に約10㎏の減量に成功し“激やせ”して話題を集めた本田は、現在もスリムな体型をキープしており、来年1月10日に開催される「SDGs推進 TGC しずおか 2026」に出演予定だ。

◇本田仁美 プロフィール

2001年10月6日生まれ。2014年に「AKB48 Team8 全国一斉オーディション」に栃木県代表として合格し、AKB48に加入。2018年に日韓合同オーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、最終順位9位でIZ*ONEメンバーとしてデビューを果たした。その後、2021年にIZ*ONEの2年6カ月の活動が終了し、AKB48との活動を再開。2024年にAKB48を卒業し、同年10月に元東方神起のジェジュンがプロデュースするガールズグループSAY MY NAMEのリーダーとして、韓国で再デビューした。

