小池里奈、グラビア誌表紙で見事なクビレ！ | RBB TODAY

ちとせよしの、“スケスケ”網ビキニで際どいセクシーショット！『sabra』表紙・巻頭グラビアを飾る | RBB TODAY
電子雑誌として復刊した「sabra」第4号は、アイドルやグラドルのグラビア、歴史や音楽の特集、連載記事を掲載し進化を続ける。
『sabra』が電子雑誌として15年ぶりの復活！澄田綾乃や小池里奈の厳選グラビアを収録！ | RBB TODAY
グラビア情報誌『sabra』（小学館）が、「電子雑誌」として約15年ぶりに復活した。復刊号は10月1日より、各電子ストアに加えて雑誌読み放題サービス（dマガジン、楽天マガジン、Kindle Unlimited）にも配信される。
1日、グラビア電子マガジン『sabra』が復刊1周年記念号となる第5号が配信された。
表紙は復刊号以来1年ぶり登場の小池里奈が飾る。超豪華24ページの巻頭グラビアは小池の代名詞である“マシュマロヒップ”にフォーカスした内容となっている。
同号の目玉企画は、レジェンド・折原みかの復活だ。「おりりん」の愛称で親しまれた折原は2000年代、グラビア界屈指のキュートな笑顔とスレンダーボディで圧倒的人気を博した。そんな彼女が過去最大露出となる決意のグラビア18ページを大公開。現在41歳とは思えぬボディを披露している。
さらに小池、折原に加え、山田あい、ちとせよしの、高橋凛、花咲樺香、三橋くん、波崎天結、石岡真衣、高梨瑞樹、かれしちゃん、夏未ゆうか、坂元誉梨、工藤スミレ、中村みずき、川村あいの総勢16名がグラビア競演する。