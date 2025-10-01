小池里奈、グラビア誌表紙で見事なクビレ！ | RBB TODAY

1日、グラビア電子マガジン『sabra』が復刊1周年記念号となる第5号が配信された。

小池里奈『sabra』第5号

表紙は復刊号以来1年ぶり登場の小池里奈が飾る。超豪華24ページの巻頭グラビアは小池の代名詞である“マシュマロヒップ”にフォーカスした内容となっている。

同号の目玉企画は、レジェンド・折原みかの復活だ。「おりりん」の愛称で親しまれた折原は2000年代、グラビア界屈指のキュートな笑顔とスレンダーボディで圧倒的人気を博した。そんな彼女が過去最大露出となる決意のグラビア18ページを大公開。現在41歳とは思えぬボディを披露している。

さらに小池、折原に加え、山田あい、ちとせよしの、高橋凛、花咲樺香、三橋くん、波崎天結、石岡真衣、高梨瑞樹、かれしちゃん、夏未ゆうか、坂元誉梨、工藤スミレ、中村みずき、川村あいの総勢16名がグラビア競演する。

花咲楓香

