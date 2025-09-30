のん、主演ドラマ『MISS KING』オフショを初披露！「早くも飛鳥のファンになりそう」と話題に | RBB TODAY

俳優・アーティストののんが30日までに、アメーバオフィシャルブログを更新。自身が主演を務めるABEMAオリジナルドラマ『MISS KING（ミス・キング）』の配信直前イベントに登壇したことを報告。さらにイベント時のシックな衣装や撮影現場でのオフショットを初公開し、話題になっている。

のん（写真はのんの公式ブログから）

のんは29日、「まもなく！」と題してブログを投稿。「ドラマMISS KING／ミス・キングの配信開始イベントに登壇しました。いよいよこのあと20時からABEMAで無料放送されます！」と告知。金屏風を背に、ブラックのダブルジャケットとワイドパンツに、赤のタートルネックを効かせたシックなスタイリングで登場。鋭い視線を向けたカットや、撮影現場での舞台裏ショットを多数披露した。

また、28日には「明日から」と題し、撮影現場でのオフショットも公開。ナチュラルなヘアスタイルにカーキのジャケット姿で、柔らかな表情を見せたり、笑顔を浮かべるカットなど、リラックスしたムードが漂う1枚も。放送前のリアルな姿を見せる投稿となっていた。

ドラマ『MISS KING』は、天才棋士の父に人生を奪われた主人公・国見飛鳥（のん）が、将棋の才能を開花させながら復讐を誓い、自らの人生を取り戻していくヒューマンドラマ。複雑な感情と静かな闘志を持つ飛鳥の姿が、のんの繊細な演技で描かれている。

この一連の投稿に、視聴者・ファンからは「世界的に大ヒットするよ！！」「楽しみ！」「待ってます！！」「ドキドキしながら待機中」「完全に飛鳥に感情移入して視てました」「こんなに息を潜めてドラマに集中したのは、初めてかもしれない」「一週間が待ち遠しい」「ハラハラドキドキした！」などの声や、撮影オフショットには「かわいすぎる」「髪型も可愛い」「早くも飛鳥のファンになりそう」「きれい」「日本人離れした美貌の持ち主」「笑顔のオフショット嬉しい」といったビジュアルへの絶賛の声も寄せられている。