ガーターベルトが眩しい大胆衣装にドキドキ！グラビアでも活躍する香港美女レイヤーが小悪魔可愛い | RBB TODAY

7月25日から29日までの5日間、香港コンベンション&エキシビションセンターで、アニメ、漫画、ゲームを中心とした香港最大級のイベント香港「ACGHK（香港動漫電玩節） 2025」が開催されました。期間中、アニメ、漫画、ゲーム、玩具に関する142社以上が約650ブースを出展し、コスプレコンテストやアイドルライブなどのイベントステージ、さらにはコスプレイヤーなどが参加した同人誌即売会実施。

コスプレ／グラビアで活躍するの「Cherie Yeung」さんは5日間サークル出展しています。ガーターベルトで攻めるランジェリー風な大胆衣装の妖艶で蠱惑的な美スタイルをご覧ください。

Cherie Yeung（Instagram：cherieyeung_yui）

モデル：Cherie Yeung（Instagram：cherieyeung_yui）

撮影：乃木章（X：@Osefly）