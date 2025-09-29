コーラ＆グレープ＆ソーダ味が合体！子どもに人気の“バズーカキャンディ”の新作が本日より発売 | RBB TODAY

モントワールは、キャンディブランド「バズーカキャンディブランズ」から新商品「トリプルパワースライダーズ」を9月29日より全国で発売する。

バズーカキャンディブランズ トリプルパワースライダーズ

同商品は、人気商品「スライダーズプッシュポップ」のコーラ味・グレープ味・ソーダ味の3つのフレーバーを1本に合体させた新商品だ。1つの味をじっくり味わうことも、3つ同時に楽しむことも可能で、組み合わせ次第で新しい美味しさと楽しさが広がる。内容量は34グラムで、希望小売価格は356円（税込）。