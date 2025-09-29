 コーラ＆グレープ＆ソーダ味が合体！子どもに人気の“バズーカキャンディ”の新作が本日より発売 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム ライフ グルメ 記事

コーラ＆グレープ＆ソーダ味が合体！子どもに人気の“バズーカキャンディ”の新作が本日より発売

ライフ グルメ
注目記事
バズーカキャンディブランズ トリプルパワースライダーズ
  • バズーカキャンディブランズ トリプルパワースライダーズ
  • バズーカキャンディブランズ トリプルパワースライダーズ
  • スライダーズプッシュポップ4種

　モントワールは、キャンディブランド「バズーカキャンディブランズ」から新商品「トリプルパワースライダーズ」を9月29日より全国で発売する。

バズーカキャンディブランズ トリプルパワースライダーズ

　同商品は、人気商品「スライダーズプッシュポップ」のコーラ味・グレープ味・ソーダ味の3つのフレーバーを1本に合体させた新商品だ。1つの味をじっくり味わうことも、3つ同時に楽しむことも可能で、組み合わせ次第で新しい美味しさと楽しさが広がる。内容量は34グラムで、希望小売価格は356円（税込）。


東京カレンダー 2025年 11月号 [雑誌]
￥891
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
リュウジ式至高のレシピ 人生でいちばん美味しい！ 基本の料理100
￥1,683
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《小松暁子》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グルメ

ライフトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top