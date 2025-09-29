いよいよ明日発売！ハーゲンダッツ、濃厚チョコレートの新作アイス「悪魔＆天使」が登場 | RBB TODAY

ハーゲンダッツ ジャパンは、ハーゲンダッツ ミニカップ 悪魔のささやき「チョコレート」、天使のおさそい「ホワイトチョコレート」を9月30日から期間限定で全国発売する。

「悪魔のささやき」は、シズル感たっぷりの濃厚系スイーツから着想を得た"手に取らずにはいられない"誘い込まれるような見た目と、"圧倒的な濃厚感"が特長のシリーズ。今回は、やみつき感をさらに高めた「悪魔のささやき」に加えて、ホワイトチョコレートを使用した軽やかな食感が特長の「天使のおさそい」が初登場する。見た目・味わい・食感、全て対照的な"悪魔"と"天使"の2つの濃厚な味わいを楽しめる。

「悪魔のささやき」は、チョコレート好きを虜にする、さらにやみつき感を高めた濃厚な味わいへパワーアップした。チョコレートアイスクリームの中にソルティーチョコレートソースを混ぜ込み、その上に、とろ～りとしたバターココアソースにまみれたチョコレートクッキーを重ねている。ミルクのコクがしっかり感じられ、濃厚な味わいでありながらも優しい甘さのあるチョコレートアイスクリームに仕上げた。なめらかな口どけと上品な後味を堪能できる。

悪魔のささやき『チョコレート』

「天使のおさそい」は、ホワイトチョコレート好きにはたまらない軽やかな食感とコク深く濃厚な味わいだ。ホワイトチョコソースを混ぜ込んだホワイトチョコアイスクリームに、ミルクコーティングを重ね、ホワイトフィアンティーヌを散りばめた。悪魔のささやきと対照的な見た目と軽やかな食感ながらも、ひとくち食べれば"抜け出せなくなる"味わいを楽しめるという。

天使のおさそい『ホワイトチョコレート』

両商品とも価格は351円で、全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートなどで販売される。