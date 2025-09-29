ショコラ専門店ベルアメール、濃厚なショコラムースのクリスマスケーキを販売！10月1日より予約受付開始 | RBB TODAY

ショコラ専門店ベルアメールでは、ショコラティエのこだわりが詰まったクリスマスケーキの予約受付を2025年10月1日より開始する。

「ノエルネージュ」は、ふわふわのスポンジ生地に、まろやかな生クリームと甘酸っぱい苺のコンポートをサンド。苺風味のホワイトチョコクリームが香りとコクを添え、トップにはみずみずしい苺をたっぷりと載せた。果実の自然な風味とクリームのなめらかさが重なり合う、ひと口ごとに幸せが広がるショートケーキだ。ノエルネージュは4号（直径約13cm）が4,860円、5号（直径約15cm）が5,940円となっている。

ノエルネージュ 4号<直径約13cm> ￥4,860（税込）

「ショコラドノエル」は、チョコレート専門店の腕の見せ所となるこだわりのチョコレートケーキ。濃厚でなめらかなショコラムースをベースに、ほろ苦く香ばしいキャラメルムースが奥行きを加える。

ショコラドノエル ￥5,616（税込）<直径約13cm>

中には爽やかな酸味が広がるオレンジのクリームとジュレが忍ばせてあり、口に入れるとチョコレートの深みと柑橘の軽やかさが調和する。トップには繊細なチョコレートの飾りがあしらわれ、見た目も華やかで、味・香り・食感のバランスが取れた贅沢な一品だ。ショコラドノエルは5,616円（直径約13cm）で、12月24日・12月25日限定販売となる。

12月20日から25日までの期間、各店頭でもクリスマスケーキが用意されている。店頭予約期間は12月12日まで、店頭販売期間は12月20日から12月25日となっている。販売日や予約の受け渡し日は店舗により異なる。