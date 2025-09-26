 下咽頭がん治療から1年半の見栄晴、検査結果を報告 | RBB TODAY
下咽頭がん治療から1年半の見栄晴、検査結果を報告

　23日までに、タレントの見栄晴が自身の公式インスタグラムを更新。下咽頭がんの治療から1年半が経過したことを踏まえ、検査を受けたと報告した。

　見栄晴は昨年1月、自身がMCを務めるフジテレビONE『競馬予想TV！』で、医師から下咽頭がんと診断されたことを公表している。この日、見栄晴は「10年振り?いやいやもっと…久しぶりに友人達とドライブがてら、海ほたるパーキングエリアに寄りました」とコメントし、海ほたるで友人と楽しむ3枚の写真を投稿した。

　続いて「そして、そろそろ下咽頭癌の治療が終わって1年半経つので、再発や転移又は新たな癌が無いか？胃カメラでの内視鏡検査を主治医の先生に薦められたのでやりました」と検査の経緯を説明。「鎮痛・鎮静剤を使用してもらった事で、痛みや不安を感じずに、あっという間に、いつの間にか終了!」と、安心した様子をつづった。

　さらに「念の為、癌があった咽頭から食道、胃、十二指腸と…まるでトンネルの中をドライブしてるかの様な、自分の身体の中の写真を次々と見せてもらい、おかげさまで悪い所はありませんでした」と検査結果を報告し、最後には「早くも来年の身体の中のドライブ、予約もしました」と締めくくった。

　この投稿にファンからは、「何より再発なくておめでとうございます　このままのんびりいきましょう」「このまま再発もなくずーっとお元気で過ごして行けますように」「引き続き何卒何卒、お体を大切に素敵な日々をお過ごしくださいませ」「引き続きお元気でいらしてください！」など、温かい声が寄せられている。

※見栄晴、下咽頭がん治療から1年半が経過で検査結果を報告した投稿（見栄晴の公式インスタグラムより）


《平木昌宏》

