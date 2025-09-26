すた丼、“油そば”が2玉まで並と同一価格に！「焼きチーズ黒胡椒」など新トッピングも登場 | RBB TODAY

株式会社アントワークスは、丼チェーン「伝説のすた丼屋」「名物すた丼の店」でグランドメニューの価格改定を実施する。今回の改定では「油そば」の全商品が1.5玉・2玉まで並と同一価格（税込890円）で提供される。 また、昨年11月より販売開始している「肉そば」も、1.5玉まで並と同一価格（税込990円）で提供する。油そば890円（税込）、うまみな油そば990円（税込）で提供する。

新グランドメニュー

麺メニュー 麺増量同一価格

「油そば」は、2種類の小麦粉をブレンドした極太麺に、油そば用に開発した特製ニンニク醤油ダレを絡めた、うまみとボリューム満点のまぜそばだ。特製ニンニク醤油ダレは、パンチが効いたニンニクの風味と数種類の醤油を独自に配合して生み出した奥深い旨みが特徴で、豊かな風味と弾力のある麺に濃厚なニンニク醤油ダレが絡み合う。

すたみな油そば 990円(税込)

また、トッピングのバリエーションも従来の5種類から10種類に倍増。より自分好みにカスタマイズして楽しめるようになった。

新トッピング

「ぶっかけとろろ」は出汁の旨味が染み渡るとろろで、まろやかさと深い味わいをプラスする。「ネギポン酢」は香味ネギと牡蠣だしポン酢の組み合わせが爽やかさと旨味を同時に引き立てる。「旨辛ねぎ盛り」はピリ辛ダレで味付けしたねぎが刺激的なアクセントとなり食欲をそそる。「ガーリックバター」はフライドガーリックの香ばしさと、バターの濃厚なコクが絡み合う満足感の高い味わいだ。「キムチ」は後を引く辛さと旨味で、ご飯や肉との相性抜群。

「焼きチーズ黒胡椒」は香ばしいチーズと黒胡椒のスパイシーな刺激がどのメニューにもマッチする。「香ばしバターにんにく」は香り豊かなバターとガツンと効いたにんにくが食欲を刺激する、濃厚でパンチのある味わいだ。「南蛮タルタル」は甘酢ダレとタルタルソースを合わせ、酸味とまろやかさが絶妙に重なった風味豊かな味わい。「鬼マヨ明太ポテサラ」は明太子の辛味とポテトサラダ、マヨネーズが重なり、まろやかさとパンチが重なるクセになる味わい。「フライド山椒ラー油」はフライド山椒の香ばしさとラー油の辛味がガツンと効き、後を引く刺激で食欲を一気にかき立てる。

グランドメニュー改定は2025年10月1日（水）より、「伝説のすた丼屋」「名物すた丼の店」全国各店舗で実施する。一部店舗では価格・内容が異なる。