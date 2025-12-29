契約解除発表の当日に…NewJeans脱退メンバー・ダニエル、“練炭ボランティア”に参加【PHOTO】 | RBB TODAY

NewJeans脱退が決まったダニエルの近況が伝えられた。

12月29日、ダニエルは韓国で開催された練炭ボランティア活動に参加した。偶然にもこの日は、所属事務所ADORがダニエルに対する専属契約解除を発表した当日だった。

同日、ADORは公式コメントを通じて「ダニエルについては、NewJeansのメンバーでありADOR所属アーティストとして共に活動することは難しいと判断し、本日付で専属契約の解除を通知した」として、「また、今回の紛争を招き、NewJeansの離脱および復帰の遅延について重大な責任があると判断されるダニエルの家族1名と、ミン・ヒジン前代表に対しては法的責任を問う予定だ」と明らかにした。

（写真＝オンラインコミュニティ）ダニエル

一方、オンラインコミュニティでは同日、ダニエルの近況が共有された。あるネットユーザーは「ダニエルと一緒に練炭ボランティアをした」とし、「2時間にわたり本当に熱心に練炭を運び続けていたボランティアの一員だった」と伝えた。

公開された写真には、上下黒の装いに帽子を深くかぶったダニエルの姿が収められている。ダニエルは親指を立てた“グッドポーズ”を見せ、注目を集めた。

NewJeansは昨年11月からADORを相手に専属契約紛争を続けてきた。その後、裁判所がADOR側の主張を認め、メンバーのヘリンとヘインの復帰が決定。続いてミンジ、ハニ、ダニエルも復帰の意思を示していた。

しかし同日、ADORがダニエルにのみ専属契約解除を通知したことで、今後の活動の行方に注目が集まっている。

◇ダニエル プロフィール

2005年4月11日生まれ。本名ダニエル・マーシュ。父はオーストラリア人、母は韓国人の二重国籍。オーストラリアで生まれ、幼少期を韓国で過ごしキッズモデルとして活動した。2012年から再びオーストラリアに生活拠点を移し、2019年に現地で開催されたBigHitエンターテインメント（現HYBE）主催のオーディションに参加。その後練習生となり、2022年にNewJeansのメンバーとしてデビューした。メンバーのなかで最も器用で、絵や料理が得意とも。2025年12月29日にADORより専属契約解除が発表され、NewJeans脱退。

