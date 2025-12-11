 NHK「世界ネコ歩き」で有名な岩合光昭氏の写真展が開催！“ご当地ねこ”たちの約140点の写真が展示 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム ライフ ペット 記事

NHK「世界ネコ歩き」で有名な岩合光昭氏の写真展が開催！“ご当地ねこ”たちの約140点の写真が展示

ライフ ペット
注目記事
（C）Mitsuaki Iwago
  • （C）Mitsuaki Iwago
  • 「岩合光昭写真展 ご当地ねこ」（C）Mitsuaki Iwago
  • （C）Mitsuaki Iwago
  • （C）Mitsuaki Iwago
  • I.Cats一瀬商会「ご機嫌お花見仔猫リング」41,800円《現品限り》
  • I.Cats一瀬商会「Ｂａｂｙ　Ｃａｔｓ」143,000円《現品限り》
  • 「ねじ口瓶」　8,800円《現品限り》
  • 「花瓶」　7,700円《現品限り》

　京王百貨店新宿店で岩合光昭氏の写真展「ご当地ねこ」が開催される。同展は2025年12月19日から2026年1月4日まで、7階大催場で実施される。身近な猫を半世紀以上ライフワークとして撮り続けている岩合光昭氏の作品展だ。

「岩合光昭写真展 ご当地ねこ」（C）Mitsuaki Iwago

カレンダー2026 岩合光昭×ねこ（週めくり/卓上・リング/猫 子猫） (ヤマケイカレンダー2026)
￥1,540
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
岩合光昭写真集 岩合さんの好きなネコ
￥1,408
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
「岩合光昭写真展 ご当地ねこ」（C）Mitsuaki Iwago
「岩合光昭写真展 ご当地ねこ」（C）Mitsuaki Iwago

　NHKの人気番組「岩合光昭の世界ネコ歩き」は2012年の放送開始以降、全国の猫ファンから根強い人気を誇り、2017年に日本全国47都道府県を完全制覇した。同展には全国の「ご当地ねこ」たちの躍動感をとらえた写真約140点が展示される。

I.Cats一瀬商会「ご機嫌お花見仔猫リング」41,800円《現品限り》
I.Cats一瀬商会「Ｂａｂｙ　Ｃａｔｓ」143,000円《現品限り》

　会場内では岩合氏の写真を使用したオリジナルグッズをはじめ、猫モチーフグッズを取りそろえた入場無料の物販コーナーも展開する。物販コーナーでは約3000点以上のオリジナルグッズ、ねこ雑貨を取り揃えた。

ユニコア「ねじ口瓶」　8,800円《現品限り》
ユニコア「花瓶」　7,700円《現品限り》

　入場券は前売券が一般600円、高校・大学生400円。当日券は一般1000円、高校・大学生800円。中学生以下は入場無料だ。前売券は12月18日23時59分までチケットぴあにて販売中。

　また、12月27日には岩合光昭氏によるギャラリートーク・サイン会を実施する。11時からと14時からの2回、各回約30分の予定だ。ギャラリートークへの参加には入場券が必要で、サイン会への参加は会場内物販コーナーにて写真集を購入した各回先着200名が対象となる。

アトリエCATS肩掛けバッグ「スリーキャッツ」55,000円 《現品限り》
アトリエCATSリュック「ゴロニャン」55,000円 《現品限り》

　物販コーナーではI.Cats一瀬商会の「ご機嫌お花見仔猫リング」41800円やユニコアの「ねじ口瓶」8800円、アトリエCATSの肩掛けバッグ「スリーキャッツ」55000円など、猫にちなんだグッズが販売される。

《村上弥生》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

ペット

ライフトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top