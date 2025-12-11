NHK「世界ネコ歩き」で有名な岩合光昭氏の写真展が開催！“ご当地ねこ”たちの約140点の写真が展示 | RBB TODAY

京王百貨店新宿店で岩合光昭氏の写真展「ご当地ねこ」が開催される。同展は2025年12月19日から2026年1月4日まで、7階大催場で実施される。身近な猫を半世紀以上ライフワークとして撮り続けている岩合光昭氏の作品展だ。

「岩合光昭写真展 ご当地ねこ」（C）Mitsuaki Iwago

NHKの人気番組「岩合光昭の世界ネコ歩き」は2012年の放送開始以降、全国の猫ファンから根強い人気を誇り、2017年に日本全国47都道府県を完全制覇した。同展には全国の「ご当地ねこ」たちの躍動感をとらえた写真約140点が展示される。

I.Cats一瀬商会「ご機嫌お花見仔猫リング」41,800円《現品限り》

I.Cats一瀬商会「Ｂａｂｙ Ｃａｔｓ」143,000円《現品限り》

会場内では岩合氏の写真を使用したオリジナルグッズをはじめ、猫モチーフグッズを取りそろえた入場無料の物販コーナーも展開する。物販コーナーでは約3000点以上のオリジナルグッズ、ねこ雑貨を取り揃えた。

ユニコア「ねじ口瓶」 8,800円《現品限り》

ユニコア「花瓶」 7,700円《現品限り》

入場券は前売券が一般600円、高校・大学生400円。当日券は一般1000円、高校・大学生800円。中学生以下は入場無料だ。前売券は12月18日23時59分までチケットぴあにて販売中。

また、12月27日には岩合光昭氏によるギャラリートーク・サイン会を実施する。11時からと14時からの2回、各回約30分の予定だ。ギャラリートークへの参加には入場券が必要で、サイン会への参加は会場内物販コーナーにて写真集を購入した各回先着200名が対象となる。

アトリエCATS肩掛けバッグ「スリーキャッツ」55,000円 《現品限り》

アトリエCATSリュック「ゴロニャン」55,000円 《現品限り》

物販コーナーではI.Cats一瀬商会の「ご機嫌お花見仔猫リング」41800円やユニコアの「ねじ口瓶」8800円、アトリエCATSの肩掛けバッグ「スリーキャッツ」55000円など、猫にちなんだグッズが販売される。