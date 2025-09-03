かわいい猫の表情に癒される！人気猫クリエイター集結の写真展「ねこ休み展」川越で開催 | RBB TODAY

累計動員数200万人以上を誇る人気猫クリエイターたちが集結する合同写真展&物販展「ねこ休み展」が、2025年9月24日から10月6日まで、まるひろ川越店で開催される。

今年で開催10周年を迎える同展は、大人気猫クリエイターたちの作品が小江戸・川越に集結する特別企画だ。10周年記念として、限定グッズやアーカイブ年表などを一堂に展示する。

（C）ねこ休み展

（C）ねこ休み展

会場では、Instagram31万フォロワーを誇る「Muu(@muu_daybyday)」や、短足マンチカンのコンビ「プリンとメル(@purin_nyan)」、50万人超のフォロワーを持つ「むぎめし家(@mugimeshi323)」、付け襟姿で知られる「寅ちゃん(@torachanthecat)」、Xで多くの支持を集める「うにちゃん(@unicouniuni3)」らスター猫たちが参加。300点以上におよぶ心和む作品群が展示される。

（C）ねこ休み展

（C）ねこ休み展

10周年を迎える今回は、川越初開催にふさわしく、注目の猫たちも数多く初上陸する。もふもふでとろけるような大きな北欧猫「しろあん(@shiroan_chan)」は、X（旧Twitter）で10万人以上のフォロワーを抱える人気猫だ。見る人すべてをほっこりさせる寝顔や愛くるしい仕草を、会場でも楽しめる。

また、Instagram約24万人のフォロワーを誇る「まいるんち(@yuriyuri4mama)」からは、短足でまんまるなお顔がチャームポイントの親子猫・まいるとじゅじゅが登場。お茶目な表情や心温まるやりとりは必見だ。

さらに、寂しがり屋でマイペースな"あーにゃ"と、おしゃべり好きで活発な"びすけ"のコンビ「あーにゃ&びすけ(@a_nya.0606)」も初上陸。仲良く並ぶ姿に"きゅん"とすること間違いなしだ。

同展ならではのラインアップを通して、多彩な猫の魅力に出会える機会となる。10年の歩みを経て、初めて"小江戸"で開催される同展で、猫とともに過ごす穏やかな時間を体感できる。

（C）ねこ休み展

（C）ねこ休み展

開催期間は2025年9月24日から10月6日まで、会場はまるひろ川越店5階催場。開催時間は午前10時から午後7時まで（最終入場は各日の閉場30分前まで、最終日は午後5時00分閉場）。入場料は一般・大学・高校生700円（中学生以下は入場無料）、まるひろ公式アプリ会員は500円。