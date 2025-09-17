ナイナイが「a-nation」に潜入！緊急出店した“やべっち寿司”に浜崎あゆみが来店 | RBB TODAY

9月17日に放送されるフジテレビの音楽バラエティー番組『週刊ナイナイミュージック』（フジテレビ系）で、BE:FIRSTとFurui Rihoが出演する。また10月8日の放送では浜崎あゆみ、久保田利伸、Da-iCE、GENERATIONSが登場する。

ナインティナイン（C）フジテレビ

同番組は、ナインティナインの岡村隆史が記者、矢部浩之が編集長として最新の音楽トレンドに迫る新感覚音楽バラエティーだ。

9月17日の放送では、BE:FIRSTが初登場。ファンから募集したタレコミを元に知られざる素顔を探る「タレコミヘッドライン」で、メンバーそれぞれが「好きすぎて」してしまった驚きのエピソードが次々と明らかになる。LEOはある人物が好きすぎて出待ち、SOTAが街中や家で思わずやってしまう衝撃行動をスタジオで再現する。さらに本日リリースの最新曲『空』を披露する。

GENERATIONS、ナインティナイン（C）フジテレビ

また10月8日の放送では、8月31日に開催された「a-nation2025」に潜入した模様を放送。会場内に「やべっち寿司」を緊急出店し、浜崎あゆみ、久保田利伸、Da-iCEが来店するほか、GENERATIONSとはステージでのコラボも実現。岡村は『めちゃ²イケてるッ！』の伝説企画「オファーシリーズ」の青ジャージに袖を通し、オカレーションズを結成。「a-nation」のステージに乱入し、伝説の『Choo Choo 岡村 TRAIN』をスペシャルパフォーマンスする。

久保田利伸、ナインティナイン（C）フジテレビ

Da-iCE、ナインティナイン（C）フジテレビ

Furui Riho、ナインティナイン（C）フジテレビ

シンガーソングライターのFurui Rihoも登場し、「岡村 SCOOP」で意外な一面が明らかになる。Furui Rihoは超お笑いガチ勢で、お笑いライブを見るために地方にも足を伸ばすという。お笑い好きならではの無茶なお願いもあり、アニメのオープニング主題歌『Hello』を披露する。