ずり落ちそう…LE SSERAFIM・宮脇咲良、胸元ざっくり“危険なオフショル姿”に視線釘付け！【PHOTO】 | RBB TODAY

LE SSERAFIMの宮脇咲良がファンを魅了した。

宮脇は9月22日、自身のインスタグラムを更新し、「Seattle」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、9月17日（現地時間）に開催されたワールドツアー「2025 LE SSERAFIM TOUR “EASY CRAZY HOT”」シアトル公演でのオフショットが収められている。

ソファに腰掛けた宮脇は、胸元まで大きく開いたオフショルダー風のトップスにショートパンツを着用している。華奢な肩や美しい鎖骨ラインが際立ち、視線を引きつける。また、自撮りショットではカメラを見つめながら可愛らしい表情を浮かべ、ファンを魅了した。

この投稿には「かわいすぎる」「神がかってる」「最高」「美しい」「世界一」といった称賛の声が寄せられている。

（写真＝宮脇咲良Instagram）

なお、宮脇が所属するLE SSERAFIMは9月23日（現地時間）、「2025 LE SSERAFIM TOUR “EASY CRAZY HOT”」メキシコシティ公演を行い、ワールドツアーを締めくくる予定だ。さらに10月には、約7カ月ぶりとなるカムバックを控えている。

◇宮脇咲良 プロフィール

1998年3月19日生まれ。鹿児島県出身。HYBE初のガールズグループLE SSERAFIM（ル セラフィム）のメンバー。2011年にHKT48の1期生オーディションに合格、2014年にAKB48との兼任が発表され、数々のヒット曲を生んだ。その後、2018年8月に放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』を通じてIZ*ONE（アイズワン）のメンバーとしてデビューし、2021年4月まで活動。2022年3月にHYBE傘下のSOURCE MUSICと専属契約を締結し、同年5月にLE SSERAFIMのメンバーとしてデビューした。テレビ番組などを通じてたびたびプロ意識の高さを見せ、気配り上手であることも相まってファンの間では“宮脇プロ”と呼ばれるほど。

■【写真】宮脇咲良、突然のスイムウェア姿

■【写真】「直視できない…」宮脇咲良、胸元ざっくりドレス

■【写真】宮脇咲良、ファン悩殺の“ベッド寝そべり”