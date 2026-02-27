「日本のキャバ嬢に貢いでいる」と元妻が暴露、引退した元K-POPアイドル「目を覚ましてほしい」 | RBB TODAY

ボーイズグループU-KISSの元メンバー、ドンホが、元妻A氏との暴露合戦に疲労感をにじませた。

ドンホは2月26日、自身のSNSを更新し、「最初にSNSで息子のアカウントを使って投稿を始めたのは君だ。それなのに、なぜ僕から家族を守っているかのように被害者を装うのか」と書き出した。

これに先立ち、A氏はドンホが結婚当時に不倫をしていたほか、離婚後は養育費を支払っていないと主張。さらに追加の暴露として、日本のキャバ嬢に高級ブランド品を貢いでいたとも訴えた。

これに対しドンホは、「大きな勘違いをしているようだが、君と僕が何者だというのか。インタビューを受けて、すべてを明かすなどと言っているが」と反論。「僕たちはただの一般人で、いくら元芸能人だったとしても、誰も家族の事情にそこまで関心はない。それを今、君が先頭に立って公にしている」と指摘した。

また、「息子のためだなどと被害者を装うのはやめて、言いたいことがあるなら告訴状を提出し、弁護士を通じて話してほしい」とし、「告訴も、この事態もすべて君が始めたということを忘れず、目を覚ましてほしい」と警告した。

ドンホは2008年にU-KISSのメンバーとしてデビューし、2013年に脱退。その後、芸能界を引退した。2015年11月に結婚し、翌年に長男が誕生したが、2018年に離婚している。

