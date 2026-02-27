「え？夢？」兵役中のSEVENTEEN・ジョンハン、日本の居酒屋で“生ビール満喫”！近況ショットが話題 | RBB TODAY

兵役中のSEVENTEEN・ジョンハンが、日本でのオフショットを公開し注目を集めている。

ジョンハンは2月26日、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに数枚の写真を投稿した。

【写真】「日本大好きじゃん」ジョンハン、沖縄に出現

公開された写真には、沖縄の寿司店や居酒屋を訪れたジョンハンの姿が収められている。

これに先立つ2月16日にも、沖縄滞在中の様子を公開していたジョンハンだが、今回の投稿では生ビールを片手に食事を楽しむリラックスした姿を披露し、さらなる関心を集めた。

この投稿を見たファンからは「え？夢？」「やばいって！」「沖縄満喫してる～」「ぶっ倒れる」「呑んでる姿も可愛い」といった熱い反応が次々と寄せられている。

（写真＝ジョンハンInstagram）

なお、ジョンハンは2024年9月26日より社会服務要員として代替服務を開始しており、2026年6月25日に除隊する予定だ。

◇ジョンハン プロフィール

1995年10月4日生まれ。本名ユン・ジョンハン。2015年5月にSEVENTEENのメンバーとしてデビュー。グループではボーカルチームに所属し、サブボーカルを担当している。高校時代に地下鉄の駅でスカウトされ、現在所属するPLEDISエンターテインメントの練習生に。もともと芸能界を目指していたわけではなく、過去にテレビ番組を通じて「学生時代はバリスタや幼稚園教諭を夢見る平凡な学生だった」と語っている。中性的なルックスとは裏腹に、いたずら好きな一面も。

■「日本大好きじゃん」ジョンハン、沖縄に出現！

■【写真】“兵役中”ジョンハン、メンバーとの旅行SHOT「びっくり仰天」

■【写真】「ドキドキ」ジョンハンの“あざとい表情”