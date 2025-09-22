元モーニング娘。佐藤優樹、2026年カレンダー発売決定！地元・北海道で思い出の場所をめぐる | RBB TODAY

12月8日、元モーニング娘。・佐藤優樹の『カレンダー2026』（ワニブックス）が発売される。

佐藤優樹『2026年カレンダー』（C）ワニブックス

佐藤のカレンダーは毎回奇想天外なアイデアが満載となっているが、今回は地元・北海道でロケを敢行。佐藤が育った北の大地で、思い出の場所や新しい発見など、食べて、笑って、作って、動きまくる、ナチュラルな佐藤をそのまま切り取った内容となっている。さらに大ボリュームの50ページ仕様となる。

メイキングDVD付特別バージョンも用意され、ワニブックス通販、ハロー！プロジェクトオフィシャルショップにて販売される。発売イベントも決定しており、詳細は決定次第、ワニブックス公式HPにて発表される予定だ。

佐藤は「今回！！！！またまた2026年のカレンダー発売させて頂ける事になりました！！！ちょーーちょちょーーちょー嬉しいです！！！！今回は、北海道で沢山写真撮ってきました！！！！！たーーーーーーっくさん！！撮ってきました！！！！是非みてみてください！！！！まさ！！」とコメントしている。