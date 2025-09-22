元モーニング娘。佐藤優樹、2026年カレンダー発売決定！地元・北海道で思い出の場所をめぐる | RBB TODAY

元モーニング娘。 佐藤優樹が初のカレンダー！ 天体をテーマにセルフプロデュース | RBB TODAY
元モーニング娘。の佐藤優樹が、11月25日に初のカレンダー『佐藤優樹カレンダー2024～こぼれる星たち～』を発売する。
モーニング娘。’24の石田亜佑美、小田さくら、牧野真莉愛が“三女神”姿に！ 『アップトゥボーイ』 | RBB TODAY
11月22日発売の『アップトゥボーイ vol.345』（ワニブックス）は、今年3度目となるハロー！プロジェクトの大特集号。モーニング娘。’24の石田亜佑美、小田さくら、牧野真莉愛が表紙と巻頭を飾る。
12月8日、元モーニング娘。・佐藤優樹の『カレンダー2026』（ワニブックス）が発売される。
佐藤のカレンダーは毎回奇想天外なアイデアが満載となっているが、今回は地元・北海道でロケを敢行。佐藤が育った北の大地で、思い出の場所や新しい発見など、食べて、笑って、作って、動きまくる、ナチュラルな佐藤をそのまま切り取った内容となっている。さらに大ボリュームの50ページ仕様となる。
メイキングDVD付特別バージョンも用意され、ワニブックス通販、ハロー！プロジェクトオフィシャルショップにて販売される。発売イベントも決定しており、詳細は決定次第、ワニブックス公式HPにて発表される予定だ。
佐藤は「今回！！！！またまた2026年のカレンダー発売させて頂ける事になりました！！！ちょーーちょちょーーちょー嬉しいです！！！！今回は、北海道で沢山写真撮ってきました！！！！！たーーーーーーっくさん！！撮ってきました！！！！是非みてみてください！！！！まさ！！」とコメントしている。