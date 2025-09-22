田中美久が表紙を飾る水着グラビアムック『BOMB Premium』が異例の増刷！ | RBB TODAY

9月22日、7月発売の水着ムック『BOMB Premium』（ワン・パブリッシング）の増刷が決定した。あわせて、発売前に完売していたセブンネット限定特典のポストカードが再入荷された。

「BOMB Premium」（ワン・パブリッシング）

同誌は、まるごと1冊が水着グラビア特集。田中の22ページにわたる撮り下ろしグラビアに加え、佐々木ほのか、蓬莱舞、天羽希純、福井梨莉華、黒崎菜々子、豊田ルナ、北野瑠華、森脇梨々夏、岸みゆ、白濱美兎、南みゆかの総勢12名によるグラビアが掲載されている。またアイドルグッズ通販サイト「ボムアイドル工房」にて、『BOMB Premium（ボム・プレミアム）』の増刷記念として、完全オリジナルの未公開絵柄による田中美久ポストカードが特典付きで販売されている。