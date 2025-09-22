 田中美久が表紙を飾る水着グラビアムック『BOMB Premium』が異例の増刷！ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

田中美久が表紙を飾る水着グラビアムック『BOMB Premium』が異例の増刷！

エンタメ グラビア
注目記事
「BOMB Premium」（ワン・パブリッシング）
  • 「BOMB Premium」（ワン・パブリッシング）
  • 「BOMB Premium」（ワン・パブリッシング）
  • 「BOMB Premium」（ワン・パブリッシング）

田中美久、1冊まるごと水着グラビアムック『BOMB Premium』の表紙を飾る！ | RBB TODAY
画像
田中美久が表紙と巻頭グラビアを飾る22ページの大ボリューム企画に登場する。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/30/234170.html続きを読む »

田中美久、サウナで汗ばむ美肌！「破壊力すごい」「刺激強すぎ」とファン大興奮 | RBB TODAY
画像
田中美久が9日、自身のインスタグラムを更新。汗をまとった美肌が輝くサウナショットで、ファンを魅了している。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/05/09/229474.html続きを読む »

　9月22日、7月発売の水着ムック『BOMB Premium』（ワン・パブリッシング）の増刷が決定した。あわせて、発売前に完売していたセブンネット限定特典のポストカードが再入荷された。

「BOMB Premium」（ワン・パブリッシング）

　同誌は、まるごと1冊が水着グラビア特集。田中の22ページにわたる撮り下ろしグラビアに加え、佐々木ほのか、蓬莱舞、天羽希純、福井梨莉華、黒崎菜々子、豊田ルナ、北野瑠華、森脇梨々夏、岸みゆ、白濱美兎、南みゆかの総勢12名によるグラビアが掲載されている。またアイドルグッズ通販サイト「ボムアイドル工房」にて、『BOMB Premium（ボム・プレミアム）』の増刷記念として、完全オリジナルの未公開絵柄による田中美久ポストカードが特典付きで販売されている。

「BOMB Premium」（ワン・パブリッシング）

田中美久　【増量版　全５０Ｐ】ヤンマガアザーっす！＜ＹＭ２０２５年２７号未公開カット＞　ヤンマガデジタル写真集
￥1,210
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
卓上 田中美久 4月始まり 2025年 4月始まり卓上カレンダー CL25-4531
￥2,130
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
BOMB Premium (ワン・ヒットムック)
￥1,980
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

田中美久

グラビア

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top