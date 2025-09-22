田中美久が表紙を飾る水着グラビアムック『BOMB Premium』が異例の増刷！ | RBB TODAY

田中美久、1冊まるごと水着グラビアムック『BOMB Premium』の表紙を飾る！ | RBB TODAY
田中美久が表紙と巻頭グラビアを飾る22ページの大ボリューム企画に登場する。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/30/234170.html続きを読む »
田中美久、サウナで汗ばむ美肌！「破壊力すごい」「刺激強すぎ」とファン大興奮 | RBB TODAY
田中美久が9日、自身のインスタグラムを更新。汗をまとった美肌が輝くサウナショットで、ファンを魅了している。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/05/09/229474.html続きを読む »
9月22日、7月発売の水着ムック『BOMB Premium』（ワン・パブリッシング）の増刷が決定した。あわせて、発売前に完売していたセブンネット限定特典のポストカードが再入荷された。
同誌は、まるごと1冊が水着グラビア特集。田中の22ページにわたる撮り下ろしグラビアに加え、佐々木ほのか、蓬莱舞、天羽希純、福井梨莉華、黒崎菜々子、豊田ルナ、北野瑠華、森脇梨々夏、岸みゆ、白濱美兎、南みゆかの総勢12名によるグラビアが掲載されている。またアイドルグッズ通販サイト「ボムアイドル工房」にて、『BOMB Premium（ボム・プレミアム）』の増刷記念として、完全オリジナルの未公開絵柄による田中美久ポストカードが特典付きで販売されている。