日向坂46、新体制初のアリーナツアーが開幕！髙橋未来虹が意気込み「期待を超えるステージを届けることを約束します」 | RBB TODAY

9月20日、日向坂46が二期生から五期生で臨む初の全国アリーナツアーが開幕。全国6都市13公演をまわる「日向坂46 ARENA TOUR 2025『MONSTER GROOVE』」が宮城県・セキスイハイムスーパーアリーナでツアー初日を迎えた。

日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」初日公演ライブ 写真：木村泰之

キャプテンの髙橋未来虹は「この全国ツアーを通して皆さんからの期待を超えるステージを届けることを約束します。最後までついてきてください。」とファンに呼びかけた。

同ツアーは日向坂46にとって、一期生が全員卒業し新たに五期生を迎えた二期生から五期生の新体制で臨む初めての全国ツアーだ。9月から11月にかけて宮城・広島・福岡・愛知・大阪・東京の全国6都市13公演と駆け巡る。

日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」キービジュアル

全国のライブ会場にはキービジュアルを使用した巨大フォトスポットを設置。最終の東京・代々木公演では他会場とは異なる仕掛けが予定されている。