IVE・ウォニョン、“ミニスカサンタコス”姿が反則級…チラ見えボリュームに釘付け【PHOTO】 | RBB TODAY

IVEのウォニョンが、キュートなサンタに変身した。

ウォニョンは最近、自身のインスタグラムを更新し、「Santa, I‘ll leave the chimney open tonight（サンタさん、今夜は煙突を開けておきます）」というコメントと共に数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、ミニスカートのサンタコスチュームに身を包んだウォニョンの姿が収められている。デコルテ部分が大きく開いたデザインに、グリーンのネックレスやピアスを合わせ、上品な華やかさを加えている。

しゃがみ込んだポーズでカメラを見つめる表情は、思わず守りたくなるような可愛らしさを放っている。また、全身を写したショットでは、ミニスカートからスラリと伸びる美脚が際立ち、抜群のスタイルを披露した。

投稿を見たファンからは「天才的」「世界で一番美しい…」「スタイルよすぎ」「こんなに可愛いサンタいる？」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ウォニョンInstagram）

ウォニョンが所属するIVEは、10月31日～11月2日に韓国・KSPO DOMEでワールドツアー「SHOW WHAT I AM」を開幕。今後はアジア、ヨーロッパ、アメリカなど、さまざまな地域へと活動を広げていく予定だ。

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。

