ジェジュン、両親の壮絶な過去に目頭が熱く…父親は事業失敗で発狂し寺で生活、母親が家の主に | RBB TODAY

歌手ジェジュンが衝撃的な家族の過去を初めて聞いて、開いた口が塞がらなかった。

去る9月19日、韓国で放送されたKBS2のバラエティ番組『新商品発売～コンビニレストラン』では、近づく秋夕（チュソク、韓国の祭日）のために「母の味特集」が組まれた。

ジェジュンの父親は、裕福な家庭に生まれ、運輸業を営んでいたという。父親は、「当時、青陽（チョンヤン）で1番の金持ちだった」と話した。

ジェジュンの両親は、恋愛結婚後、1980年代初めまで順調に生活していたが、知人たちとのガソリンスタンド事業で失敗し、”億ウォン”（“千万円”）台の借金を抱えた。

これについて、ジェジュンの母親は「あなたの父親が裕福な家庭に生まれ、豊かに暮らしていたが、事業に失敗して発狂し、うつ病、精神錯乱まで経験した。父親も波乱万丈な人生を歩み、死の峠もたくさん乗り越えた」と伝えた。

続けて、「実はこの話をしたことはなかったが、ガソリンスタンド事業に失敗したら巫病になったのだ。ずっと啓示がやってこないから本当に狂った人のようだった。周りの人たちが精神病だと言った。君たちには話さなかったが、僧侶が寺で安静にしろと言ったので、寺に送った」と明らかにし、周辺を驚かせた。

（写真＝KBS2）

当時を振り返った父親は、「当時、寺に行って髪も剃って僧侶のように過ごした」としながらも、「気がふと戻った。皆狂ってると言っていたよ。狂った人のように周りの人を見分けることもできず、『狂っている』と言われた」と明らかにした。衝撃的な家族の過去を初めて聞いた息子のジェジュンは、「自分もこの話を初めて聞く」と驚いた。

1人で残って9人姉弟の責任を負うことになった母親は、「そのときのことを考えると、死のうと思っても死ぬこともできず、子供たちは多く、子供たちが『お母さん、ご飯ちょうだい。お母さん、お腹すいた』と言われたら、盗むことはできなくても何でもして食べさせなければならないのではないか」と話した。

続けて、「さまざまな家を訪ねて高麗人参やお菓子を売ったが、競売でみかんを誰かが買ってくれて、売ったのだったらどきなさいと言われた。場所代が尋常ではなかった。そのとき、高麗人参を広げて売っていたら、夫が来た。戻って熱いクッパを一杯食べよう、寒いのにお疲れ様と言った。そのときが1番心に響いた」と涙を流した。

ジェジュンは「ティッシュを持ってこなければならない」として、「お母さんが朝から泣いているから感情が込み上げてきた」と目頭を赤くし、母親は「私は苦労しすぎた。夫と暮らしながら本当に苦労した」と過去を振り返った。

父親は「自分が妻をたくさん苦労させた。今でも申し訳ない。罪人だ」と付け加えた。

家長になったジェジュンの母親は、9人姉弟の生計を担うことになった。手っ取り早くお金を稼げるのは食堂の仕事だと思って、義理の姉がやっていた食堂で働くことになった。食堂では豚足、麦飯、すいとんなどを売り、すべてのメニューを学習した。その後、義理の姉が健康の問題で母親に食堂を任せ、時間が経ち、店を継ぐことになった。

（写真＝KBS2）6枚目：ジェジュン

ジェジュンの母親は、「食堂にハエだけが飛んでいたら、警察署から豚足の配達の注文が入ってきて、サービスでキムチチヂミを作ったが、その翌日から捜査班長がチーム全員を連れてきた」と、口コミが広がり公州（コンジュ）市公務員が通う美味しいお店として位置づけられたと説明した。

1ヶ月の売上3～4000万ウォン（約3～400万ウォン）で、食堂の運営を初めて1年で1億ウォン（約1060万円）の借金を返済したのだ。

ジェジュンは、「すごいお母さん」と感嘆し、母親は「そうしているうちに今お母さんの身体が壊れてしまったんだよ」と話した。

また、ジェジュンは「住んでいた家を壊して、2階建ての家を新しく建てるのにお父さんが撤去される家を眺めながら涙を流した」と語り、父親は「感激の涙だった」として、「妻には本当に言うことがない。罪人だから。あなた、ユ・マンスンという人がいなかったら、キム・ボンヒョンという人は世の中にいなかっただろう」と感謝の意を表した。

（記事提供＝OSEN）

◇ジェジュン プロフィール

1986年1月26日生まれ。歌手を夢見て2001年に単身でソウルにわたり、同年9月に開催されたSMエンターテインメントによるオーディション「第2回SMベスト選抜大会」でスタイルトップ部門1位を獲得。新聞配達や工事現場といった複数のアルバイトで生計を立てながら練習生としてレッスンに通った。2003年から2010年までを東方神起のメンバーとして過ごし、以降はJYJとして活動。2017年以降はソロ歌手として日韓で多方面に活動しており、L’Arc～en～CielのHYDEや城田優、Mattなど、日本の著名人とも親交が深い。2023年に芸能事務所iNKODEエンターテインメントを設立し、2024年10月にデビューした8人組ガールズグループSAY MY NAMEのプロデュースを務めている。

■【写真】ジェジュン、養子であることについて「MV撮影中に電話が…」

■【写真】ジェジュン、彼女を家族に紹介できない理由とは？

■【写真】ジェジュン（39）「おじいちゃんになります」