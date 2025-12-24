元東方神起・ユチョンの元恋人…海外逃亡していた“ミルク姫”（37）が逮捕、3度目の麻薬容疑 | RBB TODAY

元東方神起メンバー、パク・ユチョンの元恋人として知られる“ミルク姫”ことファン・ハナ（37）が、韓国で警察に逮捕された。

彼女は麻薬容疑で捜査線上に浮上し、海外に逃亡していた。

12月24日、京畿・果川（クァチョン）警察署は、麻薬類管理に関する法律違反の疑いでファン・ハナを逮捕し、取り調べを行っていると明らかにした。

警察によると、ファン・ハナはカンボジア発の航空便で、24日午前7時50分ごろに入国した。

インターポールを通じて所在確認の協力要請が出されていたなか、最近になってファン・ハナ側が警察に出頭する意思を示したことから、逮捕が進められた。現地の領事と協議のうえ、カンボジア・プノンペン国際空港で逮捕状が執行され、国籍機で韓国国内に送還された。

ファン・ハナは現在、2023年にソウル江南（カンナム）で知人など他人2人にヒロポンを投与した疑いが持たれている。この件に関する具体的な犯罪事実については、さらなる捜査が必要だと警察は説明した。

（写真提供＝OSEN）ファン・ハナ

彼女は過去にも麻薬容疑で実刑を受けている。2015年5月から9月にかけて、ソウルの自宅などで3回にわたりヒロポンを投与した疑いなどで起訴され、2019年に懲役1年、執行猶予2年の判決を受けた。

その翌年には、執行猶予期間中にも再び麻薬を投与した疑いで起訴され、2022年に懲役1年8カ月の実刑が確定した。

ファン・ハナは、自身が捜査線上に浮上した時点で東南アジアへ逃亡し、その後はカンボジアに滞在しながら、一部の韓国人や中国人と交流していたと伝えられている。

なお、かつてファン・ハナは、パク・ユチョンの恋人として世間の注目を集めた。一部メディアは、彼女が韓国3大牛乳業者のひとつ「南陽乳業」創業者の孫であることから、「ミルク姫」と呼ばれることもあった。

■【画像】水着姿も…ド派手な日常！“ミルク姫”がSNS再開で波紋

■【写真】韓国で活動できないパク・ユチョン、日本で“雰囲気ガラリ”の近況

■【写真】ミルク姫、出所後は悲惨な生活？ 家族とキャンピングカー暮らし