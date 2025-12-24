「ファンは買うの？」BTS・JUNG KOOKとaespa・ウィンター、熱愛説の2人が同じ号の雑誌に登場予定 | RBB TODAY

BTSのJUNG KOOKとaespaのウィンターをめぐる熱愛説がオンラインを賑わせるなか、2人が同じ号の雑誌に登場するという知らせが伝えられ、改めて注目を集めている。

最近、オンラインコミュニティでは「『ELLE』1月号に一緒に出るJUNG KOOKとウィンター」というタイトルの投稿が拡散した。

当該投稿には、ファッションマガジン『ELLE』2026年1月号に関する内容が盛り込まれていた。公開された情報によると、今号の表紙はなんと全9種すべてがJUNG KOOKで構成されており、主要記事にはウィンターも共に掲載されていることが確認された。

特に、2人をめぐる熱愛説が拡散された直後にこの知らせが伝えられたことで、ネットユーザーの関心は一層高まっている。

（画像＝オンラインコミュニティ）『ELLE』1月号に登場する芸能人にJUNG KOOKとウィンターの名前が

ネット上では「このタイミングで一緒に載るとは」「ファンはどうやって買えばいいんだ」「JUNG KOOKファンとウィンターファンの反応が気になる」「雑誌社としては過去最大級の話題性だ」といったさまざまな反応が寄せられている。

JUNG KOOK（左）とウィンター

なお、JUNG KOOKとウィンターは、タトゥーや各種アイテムが相次いで重なったことから熱愛説に包まれたが、双方とも公式な立場は明らかにしていない。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

◇ウィンター（WINTER）プロフィール

2001年1月1日生まれ。本名キム・ミンジョン。2020年11月17日に、SMエンターテインメントからデビューしたaespaのメンバーとして活動中。優れた歌唱力とダンススキルで、グループ内でも人気のメンバー。明るい性格でムードメーカーとしての役割も担っており、いたずら好きな一面も持っている。WINTERという名前の由来は、冬生まれで白くて美しいというイメージからつけられた。

■【画像】JUNG KOOKとaespa・ウィンターが交際中？熱愛の “3つの根拠”

■【写真】JUNG KOOK、『ELLE』の表紙に 疑惑のカップルタトゥーは？

■【写真】偶然？ ウィンター、JUNG KOOKが表紙を飾るファッション誌に登場