福井梨莉華、“マシュマロバスト”に目を奪われる表紙が公開！1st写真集タイトルは『あいの道しるべ』に決定 | RBB TODAY

10月29日発売の福井梨莉華『1st写真集』（講談社）の表紙＆タイトルが公開された。

福井梨莉華1st写真集『あいの道しるべ』（C）岡本武志/講談社

10月29日に発売される同作のタイトルは『あいの道しるべ』に決定。表紙には、インドネシア・バリ島南海岸のメラスティビーチで撮影したカットが選ばれた。透き通った海と真っ白な砂浜から「隠れた宝石」と呼ばれる場所で魅せた、彼女を象徴する笑顔のカットだ。同作のタイトルについては写真集を見てくださる方々に、愛や感謝を届けられるような“道しるべ”になればいいなという願いを込められているという。

福井は「実際に、写真集の原稿を拝見して、毎ページ変化する、目の表情が印象的だな。と感じています。そして、私から写真集を通して皆様に伝えたいことは、感謝です。沢山の愛を受け取ったからこそ写真集までたどり着くことができました。愛とeyeから紡ぐこの写真集が、皆様にとっても私にとっても未来への素敵な道しるべとなってほしいです」とコメントしている。