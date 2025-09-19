 福井梨莉華、“マシュマロバスト”に目を奪われる表紙が公開！1st写真集タイトルは『あいの道しるべ』に決定 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

福井梨莉華、“マシュマロバスト”に目を奪われる表紙が公開！1st写真集タイトルは『あいの道しるべ』に決定

エンタメ グラビア
注目記事
福井梨莉華1st写真集『あいの道しるべ』（C）岡本武志/講談社
  • 福井梨莉華1st写真集『あいの道しるべ』（C）岡本武志/講談社
  • 福井梨莉華1st写真集『あいの道しるべ』（C）岡本武志/講談社

福井梨莉華、夜のバリ島で魅せる“グラマラスボディ”！1st写真集先行カットを披露 | RBB TODAY
画像
福井梨莉華の初写真集はバリ島撮影でオトナ魅力と自然美を表現し、夜や動物とのカットも収録される。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/08/29/235721.html続きを読む »

福井梨莉華、サウナで艶めく迫力ボディ！汗をまとった水着ショットも | RBB TODAY
画像
福井梨莉華の写真集発売記念で雑誌カット公開。サウナや水着姿を魅力的に撮影した内容。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/26/233937.html続きを読む »

　10月29日発売の福井梨莉華『1st写真集』（講談社）の表紙＆タイトルが公開された。

福井梨莉華1st写真集『あいの道しるべ』（C）岡本武志/講談社

　10月29日に発売される同作のタイトルは『あいの道しるべ』に決定。表紙には、インドネシア・バリ島南海岸のメラスティビーチで撮影したカットが選ばれた。透き通った海と真っ白な砂浜から「隠れた宝石」と呼ばれる場所で魅せた、彼女を象徴する笑顔のカットだ。同作のタイトルについては写真集を見てくださる方々に、愛や感謝を届けられるような“道しるべ”になればいいなという願いを込められているという。

　福井は「実際に、写真集の原稿を拝見して、毎ページ変化する、目の表情が印象的だな。と感じています。そして、私から写真集を通して皆様に伝えたいことは、感謝です。沢山の愛を受け取ったからこそ写真集までたどり着くことができました。愛とeyeから紡ぐこの写真集が、皆様にとっても私にとっても未来への素敵な道しるべとなってほしいです」とコメントしている。


福井梨莉華　背伸びの季節　ＦＲＩＤＡＹデジタル写真集
￥1,100
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

福井梨莉華 1st写真集 (仮)
￥3,300
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

写真集

グラビア

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top