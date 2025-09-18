LE SSERAFIM、北米ツアー7都市全席完売！現地メディアも大絶賛「最も才能あるグループ」 | RBB TODAY

LE SSERAFIMが、アメリカ7都市で開催する北米ツアーの公演チケットを全て完売させた。

9月18日（日本時間）、LE SSERAFIMはシアトルのクライメット・プレッジ・アリーナでコンサートを開催する。ニューアーク、シカゴ、グランドプレーリー、イングルウッド、サンフランシスコ、ラスベガスに続き、シアトル公演のチケットも完売した。

彼女たちの公演は、圧倒的なパフォーマンス、華やかな演出、そしてファンの大合唱で話題を呼んでいる。ステージ上のアーティストと観客が一体となって楽しむコンサートとして定着しつつあり、5人のメンバーが会場を熱く盛り上げると、観客は韓国語の歌詞を一緒に歌いながら、爆発的なエネルギーを放つ。

（写真＝SOURCE MUSIC）LE SSERAFIM

海外メディアからの絶賛も相次いでいる。ニューヨークの日刊紙『amNY』や米週刊誌『Dallas Observer』は、「LE SSERAFIMはステージを燃やすような圧倒的存在感で“HOT”なステージを披露し、観客を立ち上がらせて踊らせた」「会場全体にペンライトの波が広がった。子どもから10・20代、ミレニアル世代、さらには高齢層まで、幅広い世代のK-POPファンが会場に集まった」と、現地の熱気を伝えた。

（写真＝SOURCE MUSIC）LE SSERAFIM

さらに、サンフランシスコのテレビ局KRON4は「初のサンフランシスコ公演はわずか数分で完売し、アラスカからのファンまで駆けつけた」と報道し、LE SSERAFIMのチケットパワーに注目した。日刊紙『San Francisco Chronicle』は「LE SSERAFIMのサンフランシスコ公演が証明した、K-POPトップティアとしての地位」という見出しで記事を掲載し、「LE SSERAFIMはK-POPシーンで最も才能あるグループであることを証明した」と絶賛した。

なお、LE SSERAFIMは、21日にラスベガス、24日にメキシコシティでツアーを続ける。さらに11月18日・19日には、初となる東京ドームのステージでアンコールコンサートを開催する。

（記事提供＝OSEN）

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

■【写真】カズハ、Tシャツをめくり上げ…「美腹筋」

■【写真】メイド風？ウンチェ、キュートなミニスカ姿

■【写真】「衝撃的」チェウォン、直視できない“無防備”衣装