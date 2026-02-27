“テテ現象”で売上アップも！BTS・V、アンバサダー務める「Snow Peak」新キャンペーンで彼氏ルック披露 | RBB TODAY

BTS・Vが日常の中の自然な魅力で彼氏ルックの手本を見せた。

アンバサダーを務める「Snow Peak」のキャンペーンカットと映像が公開されるやいなや、ブランドはもちろんファンの反応も即座に熱くなった。

【写真】「国宝級イケメン」V、日本の美容整形医が絶賛！

「Snow Peak」アパレルは「日常の中の自然 with V」をテーマにした2026年春コレクションキャンペーンを公開した。

二度目の春コレクションの核心キーワードは「日常にさらに近づいたアウトドア」。春のレイヤード・ゴープコアルックを前面に押し出した。

（画像＝「snowpeak_outdoor」Instagram）V

Vは今回のコレクションで、ブランドが主力とするレイヤードスタイルを自分だけの感覚で着こなした。自然光の下で深い眼差しと彫刻のような顔立ちが相まって画面を掌握する。高い身長と広い肩、長い手足の比率が加わり、アウトドア衣類は日常着のように自然に染み込む。

キャンペーン映像は映画フィルムを連想させるムードで構成された。アウトドアが特定の空間ではなく、都心の日常のシーンに溶け込む流れを盛り込み、Vの雰囲気と相まってブランドイメージも一層鮮明だ。

実際にブランド効果は数値へと繋がっている。「Snow Peak」はVをグローバルアンバサダーに選定して以降、認知度の上昇と共に実績の改善を見せた。2025年第4四半期の売上高は前年同期比16.8%増加し、営業利益は42.6%増えた。

（画像＝「snowpeak_outdoor」Instagram）V

中国市場でも変化が感知されており、上海・太古里（タイグーリー）店の売上が70%上昇し、「2026 大韓民国ファーストブランド大賞 アウトドア（中国）部門1位」に名を連ねた。

なお、Vが所属するBTSは3月20日13時に5thフルアルバム『ARIRANG』を全世界同時リリースする。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

