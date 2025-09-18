無防備すぎて直視できない…韓国チアガール、胸元ざっくり衣装SHOTで視線強奪「女神すぎる！」【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国の人気チアガール、イ・ダヘの“無防備”な衣装SHOTがファンを虜にしている。

イ・ダヘは最近、自身のインスタグラムを更新。

「FULLYと一緒に」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

投稿を見ると、デコルテ部分が大きく開いたミニ丈ドレスを着用したイ・ダヘがしゃがみ込むポーズでカメラに満面の笑顔を見せている。上からのアングルで撮られた写真では、スレンダーながらもボリューム感のある美貌があらわになり、多くのファンの目を引いている。

別の写真では、白のワンピースやイエローのキャミソールといった衣装姿も披露。現役チアらしく健康的なプロポーションを惜しげもなく見せつけ、見る者を釘付けにさせていた。

投稿を目にしたファンからは、「ダヘさんはどんどん美しくなりますね」「とっても綺麗」「どうしてこんなに可愛いの？」「女神すぎる」といったコメントが寄せられていた。

（写真＝イ・ダヘInstagram）

なお、イ・ダヘは2023年から台湾プロ野球を拠点にチアガールとしての活動を行っており、現地で絶大な人気を誇る。こうした人気ぶりから、昨年3月にはシングル『HUSH』を韓国と台湾で同時リリースし、歌手としてもデビューを果たした。

最近では自身のYouTubeチャンネルで「初めての整形…成功♡」とし、“歯の美容施術”をしたことも告白している。

◇イ・ダヘ プロフィール

1999年8月4日生まれ。韓国・ソウル出身。身長164cm。2019年からチアガールとしての活動を始めた。現在は台湾プロ野球の味全ドラゴンズでチアを務めるほか、韓国プロサッカーKリーグ1の全北現代モータースでリポーターを務めている。2023年には楽天モンキーズのチアを務めて日本でも注目を集めた。

